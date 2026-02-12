Bejelentette Trump embere: minden szankciók eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika

Bessent azt mondta:
Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat”
– fogalmazott Bessent.
Az Egyesült Államok jelenleg fokozatosan szigorítja – most épp vámok kivetésén keresztül – az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, épp a napokban érték el, hogy Moszkva legnagyobb ügyfele, India leállítsa a vásárlásokat.
Bessent volt az első amerikai vezető, aki nyíltan elismerte, hogy
Washington az orosz energiahordozókra kivetett szankciók teljes feloldását tervezi – ha és amennyiben Moszkva tényleg hajlandó lesz békét kötni Ukrajnával.
Eddig különféle, sajtónak való szivárogtatásokon keresztül annyit lehetett tudni, hogy az USA a szankciók fokozatos feloldását tervezi a háború után, emellett kereskedelmi megállapodás kilátásba helyezésével is próbálja a béke felé terelni Moszkvát. Számos nyugati politikus, elemző szerint Oroszország esze ágában sincs békét kötni, amíg Ukrajna kapitulációját el nem érik.
Címlapkép forrása: Oleg Nikishin/Getty Images
