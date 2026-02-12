  • Megjelenítés
Bejelentette Trump embere: minden szankciók eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Globál

Bejelentette Trump embere: minden szankciók eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika

Portfolio
Az orosz olajszankciók feltételes feloldását helyezte kilátásba Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News tegnapi műsorában.

Bessent azt mondta:

Ha megszületnek a békemegállapodások, jelentősen csökkenni fog az olajár. Ott van Venezuela, Irán, és ha Oroszország és Ukrajna is megállapodik, a pénzügyminisztérium rengeteg olajra oldja fel a szankciókat, ez pedig mind kimegy a piacra. A legjobban az alacsony energiaárak segítik a fogyasztókat”

– fogalmazott Bessent.

Az Egyesült Államok jelenleg fokozatosan szigorítja – most épp vámok kivetésén keresztül – az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat, épp a napokban érték el, hogy Moszkva legnagyobb ügyfele, India leállítsa a vásárlásokat.

Még több Globál

Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy azonnal elrendelték az evakuációt – Nappallá vált az éjszaka az egykori Sztálingrádnál

Bessent volt az első amerikai vezető, aki nyíltan elismerte, hogy

Washington az orosz energiahordozókra kivetett szankciók teljes feloldását tervezi – ha és amennyiben Moszkva tényleg hajlandó lesz békét kötni Ukrajnával.

Eddig különféle, sajtónak való szivárogtatásokon keresztül annyit lehetett tudni, hogy az USA a szankciók fokozatos feloldását tervezi a háború után, emellett kereskedelmi megállapodás kilátásba helyezésével is próbálja a béke felé terelni Moszkvát. Számos nyugati politikus, elemző szerint Oroszország esze ágában sincs békét kötni, amíg Ukrajna kapitulációját el nem érik.

(RBK, APA nyomán)

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Címlapkép forrása: Oleg Nikishin/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot
Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility