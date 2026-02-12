  • Megjelenítés
Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül

Az elmúlt órákban több amerikai felderítőgépet is észleltek Irán térségében – jelenti az orosz RIA Novosztyi hírügynökség.

A lap légiforgalmi adatokra hivatkozva azt írja: néhány órája egy amerikai P-8A Poseidon tengerészeti felderítőgép repült végig a Perzsa-öböl térségében, közel az iráni határhoz.

Emellett egy MQ-4C Triton drón is felszállt Baherinből és az Ománi-öböl térségében végzett felderítő tevékenységet.

Légtérsértés nem történt, az amerikai gépek nemzetközi vizek fölött tevékenykedtek.

A Poseidon főleg tengerészeti képesség megfigyelésére alkalmas, a Triton inkább szárazföldi eszközök azonosítására specializált eszköz.

A két gép nagy valószínűséggel Irán védelmi rendszereit pásztázta végig.

Donald Trump amerikai elnök jelentős mennyiségű katonai eszközt csoportosított a régióba és nyíltan megfenyegette támadással Teheránt. Az elmúlt napokban Irán és Amerika több tárgyalást is folytatott: Washington az iráni atomprogram leszerelését, illetve a ballisztikus rakétaprogram korlátozását akarja elérni. Teherán jelezte: hajlandók kompromisszumot kötni, de az urándúsításról nem mondanak le.

Címlapkép forrása: Damon Coulter/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

