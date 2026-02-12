Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években

A jelentés készítői szerint az, hogy rövid távon nem valószínű egy orosz támadás a NATO ellen, részben annak köszönhető, hogy Európa az elmúlt években gyorsan és érdemben megerősítette védelmi képességeit.

Moszkva ezzel párhuzamosan folyamatosan átalakítja hadseregét a drónhadviselés logikája szerint, miközben jelentősen bővíti lőszergyártását. Mindez arra utal, hogy a Kreml a jövőben is nagyszabású, elhúzódó konfliktusokra készül.

A balti állam kockázatelemzése kevésbé riasztó, mint Mark Rutte NATO-főtitkár és más európai vezetők 2025-re vonatkozó figyelmeztetései, amelyek egy viszonylag közeli orosz támadás lehetőségét hangsúlyozták.

Az orosz hadiipar a nyugati szankciók ellenére is jelentős növekedést produkált. 2021 óta a tüzérségi lőszerek gyártása a korábbi mintegy 400 ezerről hétmillió darabra emelkedett, vagyis nagyjából a tizenhétszeresére nőtt. Ebbe a kategóriába tartoznak a gránátok, az aknagránátok és a rakéták is.

A beszerzési költség 2024-ben mintegy 12,6 milliárd dollár körül alakult, ami a nyugati lőszergyártással összevetve viszonylag alacsonynak számít. Egy régebbi típusú, 152 milliméteres orosz tüzérségi gránát körülbelül 1300 dollárba kerül, ami töredéke a hasonló nyugati lőszerek árának. Moszkva emellett 2023 óta akár hétmillió lövedéket is vásárolhatott szövetségeseitől, köztük Irántól és Észak-Koreától.

A jelentés kiemeli, hogy Oroszország egyre határozottabban a pilóta nélküli hadviselésre rendezi át fegyveres erőit. A drónképességek megjelennek valamennyi haderőnemben, ezért az észt hírszerzés szerint egy esetleges jövőbeli konfliktusban tömeges drónbevetéssel kell számolni a levegőben, a tengeren és a szárazföldön egyaránt.

Az elemzők külön felhívták a figyelmet az orosz haditengerészet újonnan létrehozott, felszíni célok elleni csapásmérésre szakosodott drónegységeire. Ezeket a tervek szerint valamennyi flottába integrálják, így a Balti Flottába is.

A tendenciákra reagálva Észtország is gyors ütemben fejleszti saját pilóta nélküli rendszereit. A hónap elején jelentették be, hogy az Északi Beruházási Bank 11,4 millió eurós hitellel finanszíroz egy új dróntechnológiai egységet a tallinni Alkalmazott Kutatóközpontban, ahol légi, szárazföldi és tengeri drónokat tesztelnek majd.

Címlapkép forrása: Reuters