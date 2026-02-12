  • Megjelenítés
Dühöng a Kreml:
Globál

Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"

Portfolio
Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Zaharova azt mondta: több európai ország is akadályozni próbálja a béketeremtést Ukrajnában,

de van egy ország, amelyik még közülük is kiemelkedik.

Kevés európai ország tesz annyit az orosz-amerikai tárgyalások aláaknázásáért, mint Franciaország”

– jelentette ki az orosz külügyi szóvivő.

Még több Globál

Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi

Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

A nyilatkozat azért is érdekes, mert a napokban kiderült, hogy Franciaország megkereste Oroszországot, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon. Elképzelhető, hogy érdemi előrelépés híján Moszkva úgy döntött, ez a lépés azért történt, hogy Párizs megakassza az orosz értelmezés szerint eredményesebb Washington-Moszkva dialógust.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos csapás érte Oroszországot, egy egész települést evakuálnak - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility