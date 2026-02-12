  • Megjelenítés
Fatális bakival ünnepelték a forradalmat: olyat mondott a hírolvasó a diktátorra, amit nagyon nem lett volna szabad
Fatális bakival ünnepelték a forradalmat: olyat mondott a hírolvasó a diktátorra, amit nagyon nem lett volna szabad

MTI
lbocsátották az IRIB iráni állami műsorszolgáltató egyik regionális vezetőjét, miután a televízió egyik riportere szerdán élő adásban véletlenül Ali Hamenei ajatollahra, az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjére kívánt halált.

Az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából vetített szerdai műsorban a riporter a szokásos "Halál Amerikára!" jelszó helyett véletlenül azt találta mondani, hogy "Halál Hameneire!".

Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.

A "Halál Hameneire!" és a "Halál a diktátorra!" jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.

A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.

