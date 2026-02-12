  • Megjelenítés
Félelmetesnek szánt videóval fenyegette meg Amerikát a nagy rivális - Komikusra sikerült az eredmény
Félelmetesnek szánt videóval fenyegette meg Amerikát a nagy rivális - Komikusra sikerült az eredmény

Irán az elmúlt hónapokban másodszorra próbálja meg mérsékelt sikerrel elrettenteni az Egyesült Államokat a katonai beavatkozástól AI generált videók segítségével. Bár azt alá kell írnunk, hogy az észak-koreai propagandavideóknál azért tényleg "félelmetesebb" a mostani kreálmány, arra nem vennénk mérget, hogy az amerikai tengerészek emiatt mennének haza.

Bár múlt pénteken zajlottak a legutóbbi tárgyalások Teherán és Washington között, a kardzörgetés folytatódik: Trump sejtelmes megjegyzéseket tesz arról, hogy mi fog történni, ha Irán nem fogadja el az amerikai feltételeket, a perzsa állam pedig szorgosan adja ki a "szétlőjük az amerikai flottát" tartalmú közleményeket, illetve teljesen egyértelműen mesterséges intelligencia által generált propagandavideókat.

A videók célpontja minden esetben ugyanaz: az Arab-tengeren állomásozó USS Abraham Lincoln repülőgéphordozó, valamint köteléke.

A mostani csodán is megfigyelhetőek apróbb érdekességek: egy vetőcsőből két rakétát indító partvédelmi rendszerek, fizika törvényeit meghazudtoló módon manőverező Sahed-drónok, rakétameghajtású torpedót indító iráni tengeralattjárók (a torpedók a valóságban nem húznak maguk után lángcsóvát).

A maga módján külön szórakoztató, hogy az amerikai tengerészek második világháborús felszerelésben szörnyülködnek az irániak elsöprő támadásán,

annyira meg vannak rémülve, hogy meg sem próbálnak visszalőni.

Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen jellegű propagandavideók általában nem "kifelé" szólnak, céljuk az Iránt támogató emberek meggyőződésének megerősítése, azoknak a felvételeknek pedig, amelyek "nekünk tetsző" dolgokat ábrázolnak, könnyebben meg szoktuk bocsáltani, ha kicsit gyengébbre sikerül az animáció.

