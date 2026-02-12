Felszín alatt lapuló fegyver változtathatja meg a tengeri hadviselést: már tesztelik az új csodát

A közel hétméteres hasznos tehertérrel rendelkező Lamprey széles feladatkörre alakítható, a tengerfenéktől egészen a vízfelszínig képes műveletek végrehajtására. Az eszköz az óceán fenekén várakozva hírszerzési adatokat gyűjthet, miközben nehezen észlelhető marad. Akkumulátorait egy befogadó hadihajóhoz csatlakozva töltheti újra.

A víz alatt a jármű tengeralattjáró-elhárító torpedókat és megtévesztő eszközöket indíthat. A felszínen pilóta nélküli repülőgépeket bocsáthat útjukra felderítési vagy támadó feladatokra.

Így a rendszer víz alatt és a felszínen egyaránt bevethető hadihajók ellen.

A Lamprey fejlesztését a vállalat saját forrásból finanszírozta, ami Paul Lemmo, a Lockheed Martin illetékes alelnöke szerint lehetővé tette a gyors fejlesztési ütemet. Közlése szerint a rendszer önállóan képes észlelni, zavarni, megtéveszteni és támadni.

Más autonóm rendszerekhez hasonlóan a Lamprey rajokban is bevethető, és képes együttműködni más pilóta nélküli eszközökkel. Így a különböző platformok összehangoltan hajthatnak végre komplex műveleteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images