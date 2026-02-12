Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg

  • Megjelenítés
Dróntámadás érte a Komi Köztársaságban található uhtai Lukoil-finomítót, a létesítménynél robbanások és tűz keletkezett, a környéken bevásárlóközpontot evakuáltak - tudósított a RBK. A támadást valószínűleg Ukrajna vitte véghez, a célpont több mint 1700 kilométerre van az országhatártól.

Az oroszországi Uhta városában, a Komi Köztársaságban található Lukoil kőolaj-finomítót a reggeli órákban dróntámadás érte.

A városban több robbanást lehetett hallani, ezt követően tűz ütött ki a létesítmény területén. Az építményhez közeli Jarmark bevásárlóközpontban evakuálást rendeltek el, a városban szirénák hangja hallatszott.

A régióban korábban légi riadót hirdettek, az uhtai repülőtéren pedig ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be.

A támadást nagy valószínűséggel Ukrajna vitte véghez.

A célpont több mint 1700 kilométerre van az országhatártól, lehetséges, hogy nagy hatótávolságú drónt használtak, ahogy az is, hogy Oroszország területén belülről indították a drónokat.

Az uhtai finomítót 1933-ban alapították, és 1999 óta a Lukoil tulajdonában van. A finomító 2020-ban megközelítőleg 2 millió tonna kőolajat dolgozott fel. A jareszkai mező nehézolaját vasúti tartálykocsikban szállítják az üzembe, a késztermékeket pedig szintén vasúton juttatják el az exportpiacokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

