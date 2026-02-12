  • Megjelenítés
Két tucat politikus lett súlyos beteg ugyanabban az időben: felmerült a mérgezés gyanúja, elhalasztották a parlamenti üléseket Ukrajnában
Két tucat politikus lett súlyos beteg ugyanabban az időben: felmerült a mérgezés gyanúja, elhalasztották a parlamenti üléseket Ukrajnában

Több tucat ukrán parlamenti képviselő lett egyszerre beteg, emiatt február végéig nem fog ülésezni a törvényhozás. Ukrán lapok szerint erős a gyanúja annak, hogy mérgezés történt.

Az RBK-Ukraina arról számol be, hogy „két tucatnyi” parlamenti képviselő – valószínűleg mérgezés miatt – egyszerre lebetegedett, egy meg nem nevezett parlamenti forrás ezt meg is erősítette a lapnak.

A gyanú szerint a lebetegedett képviselők a parlamenti menzából fogyasztottak valamilyen ételt ugyanabban az időben.

Hozzátették ugyanakkor: elképzelhető, hogy valamilyen vírus vagy más fertőzés áll a háttérben, a mérgezés egyelőre nem bizonyított.

Nem lehet tudni azt sem, hogy ha tényleg mérgezés történt, ezt ételmérgezés okozta-e, vagy valamilyen merényletkísérlet eredményét látjuk.

Magas láz, hányás. Lehet, hogy vírus, nem mindenki evett is ezen a menzán, volt, aki csak vizet, kávét ivott. Lehet, hogy valakinek a gyereke hazavitte a rotavírust”

– mondta a lap egyik forrása.

A parlamenti képviselők tömeges lebetegedése miatt a Rada következő ülését február 24-ére halasztották.

Címlapkép forrása: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

