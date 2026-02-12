Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi

A sziget vezetője arról beszélt egy interjúban, hogy Peking agresszívabbá válna, amennyiben képes lenne elfoglalni a vitatott hovatartozású szigetet. Szerinte egy esetleges katonai győzelem felerősítené a növekvő nagyhatalom ambícióit:

Ha Tajvant Kína annektálná, Kína terjeszkedési ambíciói itt nem állnának meg. A következő fenyegetett országok Japán, a Fülöp-szigetek és az indo-csendes-óceáni térség más országai lennének, a következmények pedig végül elérnék Amerikát és Európát

– mondta el a politikus.

A francia AFP-nek adott interjújában kifejtette, hogy a világrendben az országok tevékenysége óhatatlanul hatással van a másikra is. Hozzátette, hogy a szigetnek folyamatosan készen kell állnia Kína támadására, nem szabad „egyetlen napot sem hagyni” Pekingnek, hogy az „alkalmas legyen Tajvan megtámadására”. Azt is kifejtette, hogy a fenyegetett sziget maga felelős a saját biztonságáért. A beszélgetés közben felmerült Tajpej viszonya az Egyesült Államokkal, de biztosított mindenkit, hogy „sziklaszilárd” a kapcsolat.

Laj Csing-tö kifejezte a reményét, hogy a belpolitikai nehézségek ellenére sikerült megoldást találni a védelmi költségvetés jelentős növelésére. A kormányzat

a következő nyolc évre mintegy 39,81 milliárd dolláros plusztervet akar elfogadtatni, ami a védelmi képességek jelentős megerősítését jelentené.

A tervek között szerepel például a T-Dome, ami egy többrétegű légvédelmi rendszer lenne. Az elképzelés a hazai fejlesztésű termékek felpörgetése mellett a beszerzésre is nagy figyelmet fordít, kifejezetten az Egyesült Államoktól vásárolt fegyverekre.

A tajvani elnök Donald Trump amerikai elnök közelgő kínai látogatását is kommentálta:

Úgy véljük, hogy Trump elnök nehéz béketeremtő erőfeszítéseket tesz, amelyek magukban foglalják az amerikai érdekek védelmét és a kínai terjeszkedés rövid távú elrettentését.

Szerinte a nagyhatalom vezetőjének nem kell Tajvant tárgyalási alapként bedobnia a megbeszélések során. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte Peking elvárása jóval nagyobb Washingtontól, mint fordítva.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images