Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Portfolio
Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar

Első felhasználóként megkapja a brit hadiipartól Ukrajna a Nightfall nevű nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát – írta meg az ukrán RBK.

Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érthető el:

Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

