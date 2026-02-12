Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar
Első felhasználóként megkapja a brit hadiipartól Ukrajna a Nightfall nevű nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát – írta meg az ukrán RBK.
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érthető el:
Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images
Megtette a bejelentését Zelenszkij - Eldőlt az elnökválasztás kérdése Ukrajnában
Az Amerikai Egyesült Államok vetette fel ismét a kérdést.
Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel egyeztetett az iráni atomtárgyalásokról
Lát esélyt a megállapodásra.
Megszólalt a dollárról az elemző, akinek a legutóbbi írása botrányt váltott ki
Még az amerikai pénzügyminiszter is reagált rá.
Aggódik Ukrajna: megjelent a fronton az UMPB-5, ez még a rettegett FAB-oknál is félelmetesebb lehet
Jobb, erősebb, veszélyesebb.
Kosztenko: nem ér véget a háború 2026-ban, az orosz fenyegetést csak egyetlen módon lehet kiiktatni
Ezt mondjuk egész Európa szeretné elkerülni.
Váratlan húzás: gigászi fogadást tett a világ egyik legismertebb befektetője a Metára
Alulértékeltnek tartják.
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratégiát kell választaniuk. A matematika azonban azt mutatja: ez a döntés akár 30 százalékkal
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!