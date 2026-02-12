Megtámadták Oroszországot: ilyen akciót még soha nem hajtott végre Ukrajna

A Kyiv Independent beszámolója szerint a mostani csapás új rekordot jelent az ukrán drónműveletek történetében,

mivel a találatot kapott létesítmény több mint 1600 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Az ukrán biztonsági szolgálat illetékese hangsúlyozta, hogy az olajfinomítók elleni szisztematikus támadások közvetlen hatással vannak a háború menetére. A stratégia célja kettős: egyrészt csökkenteni az orosz fegyveres erők üzemanyag-ellátási kapacitását és bonyolítani a logisztikát, másrészt visszavetni azokat a pénzügyi bevételeket, amelyekből Oroszország az Ukrajna elleni háborút finanszírozza.

Az esetet orosz részről is megerősítették. Rosztyiszlav Goldstejn, a régió vezetője hivatalos közleményében elismerte a támadás tényét, ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy az incidens során nem történt személyi sérülés.

