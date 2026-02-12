Minden készen áll: Amerika megindíthatja a repülőgép-hordozót Irán ellen, közel a háború

Donald Trump amerikai elnök még nem döntötte el, hogy meg akarja-e támadni Iránt, ugyanakkor arról érkeznek információk, hogy fokozni kívánja a nyomást az országon. Ennek fényében a Fehér Ház előkészíti a második repülőgép-hordozó, a USS George H.W. Bush telepítését a Közel-Keletre. A hadihajót nem nevezték meg pontosan, ugyanakkor erős utalás volt arra, hogy ez lehet a kiválasztott jármű. A telepítéshez ugyanis az Egyesült Államok keleti partvidékéről indulhat el egy csapásmérő csoport, itt jelenleg az említett repülőgép-hordozó tartózkodik, ráadásul éppen gyakorlatokat végez. Ez a tényező még alkalmasabbá teheti a bevetéshez.

A telepítési parancs akár órákon belül kiadható

– írja a lap az egyik tisztségviselő szavaira hivatkozva, ugyanakkor hozzátették, hogy egyelőre nem döntöttek a kérdésben.

A The War Zone (TWZ) katonai szaklap ugyanakkor arról ír, hogy kár lenne hirtelen elszabaduló háborúra gondolni ennyi alapján. A csapásmérő csoportok csak lassú telepítést tesznek lehetővé, ezért több hétbe is telhet, ameddig a Közel-Keletre nem ér a USS George H. W. Bush, valamint a további kísérőhajók. Jelenleg Irán partjaihoz közel van a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó, de a szakértők felhívták a figyelmet, hogy ez nem elegendő egy síita hatalom elleni nagyszabású támadás megindításához.

A második kötelék érkezése már jóval erősebb jelenlétet biztosítana Amerikának a régióban.

A Fehér Ház támadási szándékát erősíti az is, hogy az Egyesült Királyságban található Lakenheath légibázisról hat F-35 ötödik generációs lopakodó vadászgép is a jordániai Muwaffaq Salti támaszpont felé tartott. Innen könnyebben tudnak támadást indítani Irán ellen. A TWZ egy második csoportról is ír, amelyik a spanyolországi bázisról mehetnek a Közel-Kelet felé. A támadás esélyét növeli, hogy korábban ezek vettek részt a venezuelai akcióban is.

Az Egyesült Államok és Irán között 2026 elején vált újra rendkívül feszült a helyzet, amikor Teherán a gazdasági helyzet miatt kirobbanó tüntetéseket kegyetlen módszerekkel verte le. Washington korábban biztosította a tüntetőket a támogatásáról. A két hatalom tárgyalni kezdett egymással, de eddig a megbeszélések nem hoztak eredményt. Az utóbbi hetek katonai mozgásai arra utalnak, hogy az amerikaiak egy nagyszabású csapáshullámot készítenek elő az iszlamista teokrácia ellen.

