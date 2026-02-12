Moszkva nagyon dühös: olyat tett a szomszédos ország, ami megbocsáthatatlan – Innen már nincs visszaút

Tokió bejelentette igényét a Kuril-szigetekre, innentől fogva Japán és Oroszország kapcsolata visszafordíthatatlanul megromlott – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Moszkva haragját most az váltotta ki, hogy a napokban Japán megtartotta az „Északi Területek Napja” nevű évente ismétlődő rendezvényt, amely során megemlékeznek a Kuril-szigetek déli szigeteiről, mint történelmi japán régió.

A Hokkaidótól északra található szigetcsoport egy része 1945-ig Japán területe volt, a második világháború óta azonban szovjet / orosz ellenőrzés alatt áll. Oroszország hivatalosan a saját területének tekint a régiót és de facto is adminisztrálja a térséget,

Japán azonban nem ismeri el a Kuril-szigetek feletti teljes orosz fennhatóságot és a szigetcsoportból négy szigetet magának követel.

Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a rendezvény „oroszellenes” volt és „helytelen módon összekapcsolták Ukrajnával is.”

Még mindig összekapcsolják ezt Ukrajnával. Lehet, hogy ezzel akarják megmagyarázni azokat az ügyetlen lépéseket, melyek miatt az országaink viszonya immár visszafordíthatatlanul megromlott”

– mondta Zaharova.

Japán 2022 eleje óta támogatja Ukrajnát anyagi eszközökkel és emberi élet kioltására nem alkalmas eszközökkel, pl. terepjárókkal, logisztikai gépekkel, generátorokkal.

Címlapkép forrása: FranÃ§ois LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images