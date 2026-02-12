  • Megjelenítés
Moszkva nagyon dühös: olyat tett a szomszédos ország, ami megbocsáthatatlan – Innen már nincs visszaút
Globál

Moszkva nagyon dühös: olyat tett a szomszédos ország, ami megbocsáthatatlan – Innen már nincs visszaút

Portfolio
Tokió bejelentette igényét a Kuril-szigetekre, innentől fogva Japán és Oroszország kapcsolata visszafordíthatatlanul megromlott – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Moszkva haragját most az váltotta ki, hogy a napokban Japán megtartotta az „Északi Területek Napja” nevű évente ismétlődő rendezvényt, amely során megemlékeznek a Kuril-szigetek déli szigeteiről, mint történelmi japán régió.

A Hokkaidótól északra található szigetcsoport egy része 1945-ig Japán területe volt, a második világháború óta azonban szovjet / orosz ellenőrzés alatt áll. Oroszország hivatalosan a saját területének tekint a régiót és de facto is adminisztrálja a térséget,

Japán azonban nem ismeri el a Kuril-szigetek feletti teljes orosz fennhatóságot és a szigetcsoportból négy szigetet magának követel.

Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a rendezvény „oroszellenes” volt és „helytelen módon összekapcsolták Ukrajnával is.”

Még több Globál

Fatális bakival ünnepelték a forradalmat: olyat mondott a hírolvasó a diktátorra, amit nagyon nem lett volna szabad

Nagybevásárlást tart az atomhatalom: tömegével érkeznek a vadászgépek Európa egyik legerősebb országából

Hírszerzési jelentés: döntött Kim Dzsongun az utódjáról - Megvan, ki viszi tovább az észak-koreai diktatúrát

Még mindig összekapcsolják ezt Ukrajnával. Lehet, hogy ezzel akarják megmagyarázni azokat az ügyetlen lépéseket, melyek miatt az országaink viszonya immár visszafordíthatatlanul megromlott”

– mondta Zaharova.

Japán 2022 eleje óta támogatja Ukrajnát anyagi eszközökkel és emberi élet kioltására nem alkalmas eszközökkel, pl. terepjárókkal, logisztikai gépekkel, generátorokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Címlapkép forrása: FranÃ§ois LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility