Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy azonnal elrendelték az evakuációt – Nappallá vált az éjszaka az egykori Sztálingrádnál
Hatalmas robbanások egész sorozata rázta meg Oroszország Volgográd régióját – az éj leple alatt csapást mért az ukrán hadsereg egy lőszerraktára. A helyzet olyan súlyos, hogy egy egész települést evakuálnak az orosz hatóságok.

Az éjjel felrobbant egy rakétákat és tüzérségi lőszereket tároló raktár Oroszország Kotlubány települése mellett, Volgográd megyében.

A helyzet olyan súlyos, hogy az orosz hatóságok elrendelték a 2000-es lakosságú Kotlubány kiürítését

– a másodlagos robbanások folyamatosak, a tüzet ma reggelig még nem tudták megfékezni.

A támadást nagy valószínűséggel egy ukrán drón vagy rakéta vitte véghez – a helyiek légvédelmi tüzet jelentettek az incidens előtt.

Áldozatokról egyelőre nincs hír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

