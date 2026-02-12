  • Megjelenítés
FONTOS Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!
Súlyos csapás érte Oroszországot, egy egész települést evakuálnak - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Súlyos csapás érte Oroszországot, egy egész települést evakuálnak - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Az ukrán drónerők is aktívak voltak: Volgográd régióban felrobbantottak egy lőszerraktárat, a csapás olyan súlyosnak bizonyult, hogy egész Kotlubány települést evakuálták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.
Bejelentette a Kreml: folytatódnak a béketárgyalások – De van egy dolog, amiről nagyon megy a titkolózás

Folytatódnak a tárgyalások Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közt a háború lezárásáról – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Bejelentette a Kreml: folytatódnak a béketárgyalások – De van egy dolog, amiről nagyon megy a titkolózás
Ukrajna megerősítette a Kotlubány elleni csapást

A volgográdi település mellett egy rakétákat tároló rakétárat robbantottak fel az ukrán drónerők, a falut evakuálni kellett.

A csapást délelőtt a katonai vezérkar hivatalosan is elismerte.

(Ukrinform)

Erősítést kap Ukrajna

574 millió euró értékben 1000 rakétát ad Nagy-Britannai Ukrajnának - főleg légvédelmi rakétákat - jelentette be John Healy brit védelmi miniszter.

(RBK)

Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg

Dróntámadás érte a Komi Köztársaságban található uhtai Lukoil-finomítót, a létesítménynél robbanások és tűz keletkezett, a környéken bevásárlóközpontot evakuáltak - tudósított a RBK. A támadást valószínűleg Ukrajna vitte véghez, a célpont több mint 1700 kilométerre van az országhatártól.

Hatalmas robbanás rázta meg Oroszországot: a határtól 1700 kilométerre csapott le az ukrán hadsereg
Riasztó adatokról beszél már a jegybank is, bedőlés közeli helyzetbe kerül az orosz gazdaság

Elvira Nabjullina jegybankelnök agresszív inflációellenes politikája miatt az orosz központi bank kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyszerre kell elkerülnie a recessziót, és meg kell előznie, hogy a bankszektorban felgyülemlő feszültségek pénzügyi válsággá fajuljanak. Eközben a háborúban álló ország gazdasága lassul, csak a hadiipar tartja felszínen.

Riasztó adatokról beszél már a jegybank is, bedőlés közeli helyzetbe kerül az orosz gazdaság
Megölték az ukránok a rettegett Ahmat egység egyik parancsnokát: elesett az ukrán fronton Grom

Elesett az ukrán fronton a csecsen Ahmat különleges egység helyettes parancsnoka – jelentette be az egység vezetője, Aptyij Alaugyinov tábornok.

Megölték az ukránok a rettegett Ahmat egység egyik parancsnokát: elesett az ukrán fronton Grom
Magyar ember esett el az ukrán fronton

Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a tragikus hírekről beszámolva elmondta, hogy ezúttal egy 45 éves férfi vesztette életét a bátyúi kistérségből, akit már a felesége és a gyermeke is hiába várnak haza.

(MTI)

Kijevben összeomlott a közműhálózat

Az orosz haderő masszív támadása miatt 107 ezer háztartás maradt áram, 3700 háztartás fűtés nélkül Kijevben, Ukrajna fővárosában.

(RBK)

Felrobbantották az oroszok az odesszai transzformátorállomást

A DTEK odesszai áramelosztó állomását súlyos orosz dróntámadás érte, a kár súlyos.

(RBK)

Legalább négy áldozata van az éjjeli orosz támadásnak

Legalább két sérültje és két halálos áldozata van az éjjeli, Ukrajna elleni átfogó orosz támadásnak. Két ember meghalt Kijevben, egy ember megsérült Odesszában, egy kiskorú sérültet kellett kórházba szállítani Dnyipróban.

(UNN, RBK)

Orosz jelentés

Megjött az orosz haderő reggeli légvédelmi jelentése: 106 ellenséges drónt lőttek le a légtérben, főleg Belgorod, Brjanszk és Voronyezs régiók fölött.

(RIA)

Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy azonnal elrendelték az evakuációt – Nappallá vált az éjszaka az egykori Sztálingrádnál

Hatalmas robbanások egész sorozata rázta meg Oroszország Volgográd régióját – az éj leple alatt csapást mért az ukrán hadsereg egy lőszerraktára. A helyzet olyan súlyos, hogy egy egész települést evakuálnak az orosz hatóságok.

Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy azonnal elrendelték az evakuációt – Nappallá vált az éjszaka az egykori Sztálingrádnál
Bejelentette Trump embere: minden szankciók eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika

Az orosz olajszankciók feltételes feloldását helyezte kilátásba Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News tegnapi műsorában.

Bejelentette Trump embere: minden szankciók eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar

Első felhasználóként megkapja a brit hadiipartól Ukrajna a Nightfall nevű nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát – írta meg az ukrán RBK.

Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érthető el:

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

