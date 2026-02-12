  • Megjelenítés
"Szégyenkezünk a nép előtt" - váratlan vallomást tett az atomhatalom-aspiráns ország vezetője

Maszud Pezeskián iráni elnök az iszlám forradalom 47. évfordulóján tartott beszédében bírálta a tüntetők elleni kemény fellépést - írta a Jerusalem Post.

Maszud Pezeskián iráni elnök az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából tartott beszédében kijelentette, hogy a rezsim "nagy szomorúsággal" tekint a tüntetők elleni fellépésre.

Szégyenkezünk a nép előtt. Kötelességünk szolgálni mindazokat, akik ebben a folyamatban sérültek. Készek vagyunk meghallgatni a nép hangját. A nép szolgái vagyunk, nem akarunk szembeszállni vele

– fogalmazott az elnök.

A Guardian beszámolója szerint Pezeskián nem reagált közvetlenül a tüntetők követeléseire, csupán az elnyomás módszereire tért ki, miközben az egység fontosságát hangsúlyozta. Az iráni hatóságok legalább ötezer halálos áldozatról számoltak be a megmozdulások kapcsán, nemzetközi emberi jogi szervezetek szerint azonban a valós szám ennek akár hatszorosa is lehet; egyes jelentések több mint harmincezer áldozatról szólnak.

Pezeskián az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra is kitért. Elmondta, hogy a rezsim kész keményen egyezkedni nukleáris programjáról, és nyitott bármilyen ellenőrzésre a nukleáris létesítményekben. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok és Európa korábbi lépései "bizalmatlanság falát" emelték, ami megnehezíti a megállapodás elérését.

Közben tovább fokozódik a feszültség Washington és Teherán között. A Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok egy második repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot készül a Közel-Keletre vezényelni.

Donald Trump amerikai elnök kedden úgy nyilatkozott: amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak, az Egyesült Államok "kemény lépésekre" kényszerülhet. "Vagy megállapodunk, vagy meg kell tennünk valamit, ami nagyon kemény lesz, mint legutóbb" – mondta az N12-nek, hozzátéve, hogy "egy armada már úton van, és lehet, hogy egy másik is követi".

Trump szerdán Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel találkozott a Fehér Házban. A megbeszélés után a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy ragaszkodott az Iránnal folytatott tárgyalások folytatásához, de konkrét eredmény nem született.

Címlapkép forrása: Anonymous/Getty Images

