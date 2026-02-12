  • Megjelenítés
Tényleg meglépte Oroszország: teljes tiltás lépett életbe, blokkolták az üzenetküldő alkalmazást
Globál

Tényleg meglépte Oroszország: teljes tiltás lépett életbe, blokkolták az üzenetküldő alkalmazást

Portfolio
Teljes egészében blokkolták Oroszországban a Meta tulajdonában lévő WhatsApp üzenetküldő alkalmazást, miután a szolgáltató nem tett eleget a helyi jogszabályi előírásoknak. A döntés bejelentésével egy időben a Kreml a felhasználókat egy államilag támogatott, hazai fejlesztésű platform, a MAX használatára ösztönözte, amelyet nemzeti üzenetküldőként aposztrofálnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy a drasztikus lépésre a Meta orosz törvényekkel szembeni ellenállása miatt került sor. A kormányzat álláspontja szerint a korlátozás nem hagyja alternatíva nélkül a lakosságot, mivel a hatóságok a MAX nevű alkalmazásra való áttérést javasolják.

Peszkov szerint ez egy hozzáférhető, folyamatosan fejlődő, a piacon már jelenlévő hazai megoldás, amely képes kiváltani az amerikai szolgáltatást. A MAX megítélése azonban ellentmondásos:

míg a kritikusok szerint az alkalmazás lényegében egy megfigyelési eszköz, az orosz hatóságok ezt határozottan tagadják.

Egyben azt hangsúlyozzák, hogy a platform a kormányzati szolgáltatások integrálásával egyszerűsíti a polgárok mindennapjait.

A WhatsApp elleni fellépés nem előzmény nélküli, hanem egy nagyjából fél éve tartó nyomásgyakorlás betetőzése. A folyamat augusztusban kezdődött, amikor a Roszkomnadzor, az orosz média- és távközlési felügyelet korlátozni kezdte az alkalmazás egyes funkcióit, például ellehetetlenítette a hanghívások lebonyolítását.

A hatóságok azzal vádolták a külföldi tulajdonú platformokat, hogy nem működnek együtt a bűnüldöző szervekkel, és nem osztanak meg információkat csalási, illetve terrorizmussal kapcsolatos ügyekben. A helyzet decemberben mérgesedett el, amikor újabb szigorításokat jelentettek be arra hivatkozva, hogy az alkalmazást terrorcselekmények szervezésére és toborzásra használják.

A mostani teljes tiltás illeszkedik abba a szélesebb stratégiába, amelynek célja egy "szuverén" kommunikációs infrastruktúra kiépítése a háborús helyzet közepette. Ennek lényege, hogy a külföldi technológiai cégeknek vagy alá kell vetniük magukat a helyi - sokszor a felhasználói adatok átadását is előíró - törvényeknek, vagy el kell hagyniuk az orosz digitális teret.

A Meta helyzetét tovább nehezítette, hogy a vállalatot Oroszországban már korábban szélsőséges szervezetnek nyilvánították.

A Meta közleményben reagált a fejleményekre, visszalépésnek nevezve a döntést. A vállalat szerint több mint 100 millió felhasználó elszigetelése a privát és biztonságos kommunikációtól csökkenti az orosz állampolgárok biztonságérzetét. A technikai zárlat részeként a WhatsApphoz köthető domainnevek kikerültek az orosz nemzeti nyilvántartásból, így az alkalmazás IP-címei elérhetetlenné váltak az országon belüli eszközök számára. A szolgáltatás használata december óta sokak számára már csak VPN segítségével volt megoldható, mostanra pedig ez maradt az egyetlen kiskapu.

Az elégedetlenség jeleként aktivisták rövid időre lakatot helyeztek a Roszkomnadzor épületének ajtajára, és egy transzparenst feszítettek ki, amelyen szabályozatlan internetet követeltek. A hatósági nyomás azonban egyre nő: a WhatsApp mellett olyan platformokat is korlátoztak vagy blokkoltak már, mint a Facebook, az Instagram, a Snapchat és a YouTube, miközben a felhasználókat folyamatosan a hazai alternatívák felé terelik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Anna Barclay/Getty Images

