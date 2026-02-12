Trump döntött: visszahívják az ICE csapatait Minnesotából

Jelentősen csökkentik a bevándorlási hatóság (ICE) ügynökeinek létszámát Minnesotában, miután Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta bevándorlási főbiztosának, Tom Homannak a javaslatát az ottani műveletek leállításáról - írja a Reuters. Az "Operation Metro Surge" keretében korábban mintegy háromezer felfegyverzett szövetségi ügynököt vezényeltek az államba, ami súlyos társadalmi feszültségekhez, utcai megmozdulásokhoz és amerikai állampolgárok halálával végződő incidensekhez vezetett.

Tom Homan bevándorlási főbiztos csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az elnökkel egyeztetve megkezdték az erők kivonását. A korábban példátlan, mintegy 3000 fős kontingensből 700 ügynököt már az elmúlt héten visszarendeltek. A más államokból idevezényelt állomány jelentős része a következő napokban térhet haza. A beavatkozás előtt mindössze nagyjából 150 bevándorlási hivatalnok dolgozott az államban,

a mostani döntéssel pedig a létszám várhatóan visszaáll a korábbi szintre.

Homan a lépést hivatalosan a helyi rendvédelmi szervekkel folytatott, általa példátlannak nevezett együttműködéssel indokolta.

A január végére kiépült masszív szövetségi jelenlét drámai jelenetekhez vezetett Minneapolisban, az állam legnagyobb városában. A lakosok sípokkal és demonstrációkkal tiltakoztak a katonai felszerelésben, maszkban vonuló ügynökök ellen, akiket a deportálások felgyorsítására vezényeltek a térségbe. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor a bevándorlási ügynökök lelőttek két amerikai állampolgárt, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tüntetőként vagy megfigyelőként voltak jelen az akciók helyszínén.

Az esetek nemcsak a demokraták, hanem a republikánusok körében is éles bírálatokat váltottak ki. Rand Paul republikánus szenátor, a szenátus belbiztonsági bizottságának elnöke különösen a kormányzat kommunikációját kritizálta. Felrótta, hogy Kristi Noem belbiztonsági miniszter és más tisztviselők kezdetben "belföldi terroristának" bélyegezték az áldozatokat. A szenátor hangsúlyozta: az alkotmányos jogok – köztük a szólásszabadság és a fegyverviselés joga – zavargások vagy tüntetések idején sem függeszthetők fel. Szerinte a tisztviselők meggondolatlan nyilatkozatai ilyen kiélezett helyzetben a stabilitás erősítése helyett csak tovább szítják az indulatokat.

A helyi vezetés és a lakosság egy része gyakorlatilag megszállásként élte meg az elmúlt heteket. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere – aki Tim Walz kormányzóval közösen perelte be a Trump-kormányzatot a beavatkozás miatt – katasztrofálisnak nevezte a műveletet, és üdvözölte a kivonulásról szóló döntést. A szövetségi fellépés jogszerűségét a bíróságok is megkérdőjelezték. Minnesota szövetségi főbírója korábban elmarasztalta a kormányzatot, amiért az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) több tucat bírósági végzést figyelmen kívül hagyva tartott fogva jogellenesen letartóztatott migránsokat.

