Trump döntött: visszahívják az ICE csapatait Minnesotából

Tom Homan bevándorlási főbiztos csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az elnökkel egyeztetve megkezdték az erők kivonását. A korábban példátlan, mintegy 3000 fős kontingensből 700 ügynököt már az elmúlt héten visszarendeltek. A más államokból idevezényelt állomány jelentős része a következő napokban térhet haza. A beavatkozás előtt mindössze nagyjából 150 bevándorlási hivatalnok dolgozott az államban,
a mostani döntéssel pedig a létszám várhatóan visszaáll a korábbi szintre.
Homan a lépést hivatalosan a helyi rendvédelmi szervekkel folytatott, általa példátlannak nevezett együttműködéssel indokolta.
A január végére kiépült masszív szövetségi jelenlét drámai jelenetekhez vezetett Minneapolisban, az állam legnagyobb városában. A lakosok sípokkal és demonstrációkkal tiltakoztak a katonai felszerelésben, maszkban vonuló ügynökök ellen, akiket a deportálások felgyorsítására vezényeltek a térségbe. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor a bevándorlási ügynökök lelőttek két amerikai állampolgárt, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tüntetőként vagy megfigyelőként voltak jelen az akciók helyszínén.
Az esetek nemcsak a demokraták, hanem a republikánusok körében is éles bírálatokat váltottak ki. Rand Paul republikánus szenátor, a szenátus belbiztonsági bizottságának elnöke különösen a kormányzat kommunikációját kritizálta. Felrótta, hogy Kristi Noem belbiztonsági miniszter és más tisztviselők kezdetben "belföldi terroristának" bélyegezték az áldozatokat. A szenátor hangsúlyozta: az alkotmányos jogok – köztük a szólásszabadság és a fegyverviselés joga – zavargások vagy tüntetések idején sem függeszthetők fel. Szerinte a tisztviselők meggondolatlan nyilatkozatai ilyen kiélezett helyzetben a stabilitás erősítése helyett csak tovább szítják az indulatokat.
A helyi vezetés és a lakosság egy része gyakorlatilag megszállásként élte meg az elmúlt heteket. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere – aki Tim Walz kormányzóval közösen perelte be a Trump-kormányzatot a beavatkozás miatt – katasztrofálisnak nevezte a műveletet, és üdvözölte a kivonulásról szóló döntést. A szövetségi fellépés jogszerűségét a bíróságok is megkérdőjelezték. Minnesota szövetségi főbírója korábban elmarasztalta a kormányzatot, amiért az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) több tucat bírósági végzést figyelmen kívül hagyva tartott fogva jogellenesen letartóztatott migránsokat.
