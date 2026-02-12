  • Megjelenítés
Trump döntött: visszahívják az ICE csapatait Minnesotából
Globál

Trump döntött: visszahívják az ICE csapatait Minnesotából

Portfolio
Jelentősen csökkentik a bevándorlási hatóság (ICE) ügynökeinek létszámát Minnesotában, miután Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta bevándorlási főbiztosának, Tom Homannak a javaslatát az ottani műveletek leállításáról - írja a Reuters. Az "Operation Metro Surge" keretében korábban mintegy háromezer felfegyverzett szövetségi ügynököt vezényeltek az államba, ami súlyos társadalmi feszültségekhez, utcai megmozdulásokhoz és amerikai állampolgárok halálával végződő incidensekhez vezetett.

Tom Homan bevándorlási főbiztos csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az elnökkel egyeztetve megkezdték az erők kivonását. A korábban példátlan, mintegy 3000 fős kontingensből 700 ügynököt már az elmúlt héten visszarendeltek. A más államokból idevezényelt állomány jelentős része a következő napokban térhet haza. A beavatkozás előtt mindössze nagyjából 150 bevándorlási hivatalnok dolgozott az államban,

a mostani döntéssel pedig a létszám várhatóan visszaáll a korábbi szintre.

Homan a lépést hivatalosan a helyi rendvédelmi szervekkel folytatott, általa példátlannak nevezett együttműködéssel indokolta.

A január végére kiépült masszív szövetségi jelenlét drámai jelenetekhez vezetett Minneapolisban, az állam legnagyobb városában. A lakosok sípokkal és demonstrációkkal tiltakoztak a katonai felszerelésben, maszkban vonuló ügynökök ellen, akiket a deportálások felgyorsítására vezényeltek a térségbe. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor a bevándorlási ügynökök lelőttek két amerikai állampolgárt, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tüntetőként vagy megfigyelőként voltak jelen az akciók helyszínén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

