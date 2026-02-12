Üzent ősellenségének Trump: két út áll előttük

Az elnök azután adott ki közleményt, hogy szerdán a Fehér Házban tárgyalt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és delegációjával.
Donald Trump közölte, hogy a megbeszélés konkrétumok nélkül ért véget, azt ugyanakkor tudtára adta izraeli partnerének, hogy diplomáciai úton törekszik rendezni az iráni kérdést.
Kitartottam amellett, hogy Iránnal folytatódjanak a tárgyalások, hogy meglássuk, egy megállapodás véghez vihető-e
- fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy amennyiben esélyt lát az egyezségre, akkor Washington ezt részesíti előnyben, amit az izraeli miniszterelnök számára is világossá tett.
Megjegyezte, hogy amennyiben nincs Iránnal megállapodás, akkor a kimenetel bizonytalan, de egyben emlékeztetett arra, hogy
amikor Irán legutóbb úgy döntött, hogy inkább nem köt megállapodást, akkor az Éjféli Kalapács lesújtott rá, és abból nem jött ki jól.
Az Éjféli Kalapács (Midnight Hammer) az az átfogó, egy napon belül végrehajtott légicsapás volt, amelyet tavaly júniusban az amerikai hadsereg indított az iráni atomlétesítmények és rakétaindító állások kiiktatására, támogatva Izrael Irán elleni csapásait.
Donald Trump és Benjámin Netanjahu találkozóján szó volt a gázai békefolyamatról, amellyel kapcsolatban Donald Trump "hatalmas előrelépésről" írt, és hozzátette, "valódi béke van a Közel-Keleten".
A legutóbbi amerikai nyilatkozatok szerint az Egyesült Államok célja változatlanul az, hogy Irán mondjon le a katonai célú atomprogramról. A feszültség csökkentésének jegyében egy hete muszlim államok közvetítésével tárgyaltak az amerikai adminisztráció és az iráni kormány képviselői.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
