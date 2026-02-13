Bejelentették: nem hívták meg Európát a béketárgyalásokra – Megint lemaradunk a csúcstalálkozóról

Európa nem lesz meghívva a következő amerikai-orosz-ukrán békecsúcsra sem – jelentette be ma délután Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Nem, ez egy háromoldalú tárgyalás lesz, ez azt jelenti, hogy Oroszország, Amerika és Ukrajna lesz ott. Nem lesznek ott európaiak”

– magyarázta az orosz sajtótitkár.

Arra is kitért, hogy az EU országain kívül más, nemzetközi szervezetek sem lesznek jelen a következő, svájci Genfben szervezett békecsúcson.

