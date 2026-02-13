Bejelentették: nem hívták meg Európát a béketárgyalásokra – Megint lemaradunk a csúcstalálkozóról

Nem, ez egy háromoldalú tárgyalás lesz, ez azt jelenti, hogy Oroszország, Amerika és Ukrajna lesz ott. Nem lesznek ott európaiak”
– magyarázta az orosz sajtótitkár.
Arra is kitért, hogy az EU országain kívül más, nemzetközi szervezetek sem lesznek jelen a következő, svájci Genfben szervezett békecsúcson.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rég nem látott, sikeres ellentámadásba lendült az ukrán hadsereg – Mi áll a váratlan előretörés mögött?
Sorra szabadulnak fel a települések.
Váratlanul új helyen folytatódik az orosz-ukrán béketárgyalás – Egy merénylet lehet a háttérben
Furcsa összefüggést talált a politikus.
Európai háború: kiderült, kik féltik legjobban az országuk biztonságát
Meglepő eredményei vannak Magyarországon a háborús veszélyhelyzetnek.
Történelmi döntés született az USA-ban: Trump mélyütést visz be a klímavédelemnek
Ez nagyon sok mindent megváltoztat.
Nagyon nagy meglepetés az amerikai inflációban
Kevesen gondoltak erre.
Felvételek: kiadta Donald Trump a parancsot – Amerika hatalmas katonai erőt mozgat meg
Megindult a modern történelem legnagyobb hadihajója.
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.