Friss kutatás: a nyugati lakosság már a legrosszabb forgatókönyvre készül - Azt mondják, világháború jöhet

A február elején, több mint kétezer ember megkérdezésével készült kutatás azt mutatja, hogy az öt vizsgált országból négyben – az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban –
a válaszadók többsége valószínűbbnek tartja egy világháború kitörését a következő öt évben, mint annak elkerülését.
Egyedül a németek valamelyest optimistábbak: ők az egyetlenek, akik szerint nem valószínű egy újabb globális fegyveres konfliktus a közeljövőben. A trend azonban mindenhol az aggodalom növekedését mutatja. Nagy-Britanniában például egy év alatt 30 százalékról 43 százalékra emelkedett azok aránya, akik reális forgatókönyvnek tartják egy világháború kitörését.
Az Egyesült Államokban pedig a lakosság közel fele, 46 százaléka osztja ezt a félelmet.
Mindeközben rohamosan csökken azok száma, akik szerint "valószínűtlen" egy világháború a következő években: a nyugati országok lakosságának mindössze 21-40%-a gondolja azt, hogy nem lesz ilyen fegyveres konfliktus.
A politikai döntéshozók számára a felmérés legfontosabb – és egyben legkellemetlenebb – tanulsága a választók ellentmondásos hozzáállása a megoldáshoz. Elvben széles körű a támogatás a védelmi költségvetések növelésére,
ez a támogatás azonban drasztikusan visszaesik, amint konkrét anyagi áldozatokról, például adóemelésről vagy megszorításokról esik szó.
A francia és a német közvélemény különösen elutasítóvá vált az elmúlt egy évben. Amikor szembesítették a válaszadókat azzal, hogy a haderőfejlesztés az államadósság növekedésével, adóemeléssel vagy más közszolgáltatások forrásainak elvonásával járna, a támogatottság már a korábbi szintek alá esett. Németországban a védelmi kiadások növelése a népszerűségi lista végére szorult; egyedül a külföldi segélyek elutasítása nagyobb.
A félelemérzet erősödéséhez nagyban hozzájárul az ukrajnai háború elhúzódása, valamint az Egyesült Államok aktívabb katonai fellépése a Közel-Keleten és más térségekben. Sajátos geopolitikai fordulat, hogy miközben Európában továbbra is Oroszországot tekintik a béke legfőbb fenyegetésének, a szövetségesek körében egyre erősebb a bizalmatlanság Washingtonnal szemben is. Kanadában kifejezetten Donald Trump Amerikáját tartják a legnagyobb biztonsági kockázatnak.
Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban pedig az Egyesült Államokat nevezték meg a második legnagyobb fenyegetésként a világbékére nézve
– megelőzve még Kínát is.
A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a nukleáris fegyverek bevetésétől való félelem is kézzelfoghatóvá vált. A vizsgált országokban legalább minden harmadik ember attól tart, hogy a következő öt évben atomfegyvert vetnek be egy fegyveres konfliktus során. Ezzel párhuzamosan az európai védelmi együttműködés mélyítésére irányuló tervek sem arattak osztatlan sikert. Az Európai Bizottság által felvetett, közös parancsnokság alatt működő uniós hadsereg gondolatát a németek mindössze 22 százaléka, a franciáknak pedig csak 17 százaléka támogatja. A sorkatonaság visszaállításának ötlete ezzel szemben jóval népszerűbb: ezekben az országokban a lakosság mintegy fele egyetértene vele.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
