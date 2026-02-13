  • Megjelenítés
Három áldozatot követelt a lavina a francia Alpokban
Három áldozatot követelt a lavina a francia Alpokban

Három síelő életét vesztette pénteken a francia Alpokban, amikor egy lavina elsodorta őket a Val d'Isere síközpont közelében, ahol a lavinaveszély továbbra is nagyon magas.

A hóomlás összesen hat síelőt sodort el, közülük négyen edző kíséretében voltak - olvasható a sípark nyilatkozatában. "A mentők gyors beavatkozása ellenére hárman életüket vesztették. Mindannyian rendelkeztek a lavinaáldozatok keresésére szolgáló rendszerekkel" - közölte a sípark.

Az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A francia Alpok ezen területén jelenleg nagyon magas (5-ös skálán 4-es) a lavinaveszély

- emlékeztetett a síközpont, amely arra figyelmeztette a látogatókat, hogy maradjanak a biztonságos és kijelölt területeken.

A Nils vihar csütörtöki átvonulása Franciaországban nagyon erős havazást hozott, átlagosan 60-100 centiméter friss hó esett, s helyenként még több is a Mont Blanc környékén a Météo-France jelentése szerint.

A francia meteorológiai intézet a legmagasabb szintű, vörös riasztást adta ki lavinákra az érintett Savoie megyében, ami Franciaországban rendkívül ritka döntés, mindössze két másik eset történt a rendszer 25 évvel ezelőtti bevezetése óta.

A kockázat miatt a Francia Alpokban csütörtökön több síközpont úgy döntött, hogy teljesen vagy részben lezárja a sípályáit.

A lavinaveszély szintje pénteken továbbra is magas az Alpokban, és "a hóréteg nagyon instabil, különösen 1800-2000 méteres magasságban. Ezért a lavinák könnyen beindulhatnak egy síelő vagy túrázó által, és nagyon nagy hómennyiségeket mozgathatnak meg" - figyelmeztetett a Météo-France.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

