Jelentett a hírszerzés: a világ legsötétebb diktatúrájának több ezer katonája állomásozik az ukrán határnál

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) jelentése szerint

jelenleg mintegy 10 ezer katona, valamint további ezer műszaki katona állomásozik Kurszkban.

Phenjan a telepítéssel Moszkva segítségére van az ukrajnai háborúban. A diktatúra 2024-ben küldött először katonákat Oroszország segítségére, amikor ukrán fegyveresek betörtek Kurszk területére. Miután a segítségükkel Moszkva visszafoglalta a területet, a külföldi katonák nem hagyták el a területet továbbra is ott tartózkodnak. Azóta bizonyos mozgás volt, sokan visszatértek Észak-Koreába.

A hírszerzés információi szerint Phenjan arra készül, hogy mintegy 1100 fegyverest visszaküld Oroszországba azok közül, akik már hazatértek. Ők a háború eseményeiben vehetnek részt. A NIS korábbi harctéri összecsapások veszteségeit is megírta: értesüléseik szerint a rezsim összesen 6000 katonát vesztett.

Annak ellenére, hogy 6000 ember vesztette életét, az észak-koreai hadsereg eredményeket ért el a modern harci taktikák és adatok megszerzésében a csatatéren, valamint fegyverrendszereinek korszerűsítésében Oroszország technikai segítségével

– írták.

A 2024-es ukrán betörést az észak-koreaiak jelentős segítségével 2025 tavaszán sikerült kiszorítani. Kijevi jelentések arról szólnak, hogy a diktatúra fegyveresei részt vesznek a harci műveletekben a határvidéken.

Címlapkép forrása: Shutterstock