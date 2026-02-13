  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: a világ legsötétebb diktatúrájának több ezer katonája állomásozik az ukrán határnál
Globál

Jelentett a hírszerzés: a világ legsötétebb diktatúrájának több ezer katonája állomásozik az ukrán határnál

Portfolio
A dél-koreai hírszerzés jelentése szerint jelenleg mintegy 11 ezer észak-koreai katona állomásozik Kurszknál – számolt be a Kyiv Independent.

A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) jelentése szerint

jelenleg mintegy 10 ezer katona, valamint további ezer műszaki katona állomásozik Kurszkban.

Phenjan a telepítéssel Moszkva segítségére van az ukrajnai háborúban. A diktatúra 2024-ben küldött először katonákat Oroszország segítségére, amikor ukrán fegyveresek betörtek Kurszk területére. Miután a segítségükkel Moszkva visszafoglalta a területet, a külföldi katonák nem hagyták el a területet továbbra is ott tartózkodnak. Azóta bizonyos mozgás volt, sokan visszatértek Észak-Koreába.

A hírszerzés információi szerint Phenjan arra készül, hogy mintegy 1100 fegyverest visszaküld Oroszországba azok közül, akik már hazatértek. Ők a háború eseményeiben vehetnek részt. A NIS korábbi harctéri összecsapások veszteségeit is megírta: értesüléseik szerint a rezsim összesen 6000 katonát vesztett.

Még több Globál

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Felvételek: kiadta Donald Trump a parancsot – Amerika hatalmas katonai erőt mozgat meg

Itt a nagy bejelentés: minden eddiginél nagyobb csomagot kap Ukrajna

Annak ellenére, hogy 6000 ember vesztette életét, az észak-koreai hadsereg eredményeket ért el a modern harci taktikák és adatok megszerzésében a csatatéren, valamint fegyverrendszereinek korszerűsítésében Oroszország technikai segítségével

– írták.

A 2024-es ukrán betörést az észak-koreaiak jelentős segítségével 2025 tavaszán sikerült kiszorítani. Kijevi jelentések arról szólnak, hogy a diktatúra fegyveresei részt vesznek a harci műveletekben a határvidéken.

Kapcsolódó cikkünk

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility