Kiderült, mit ígért Trump az ukránoknak a békekötésig: ettől remélik Washingtonban a megállapodást

A háború negyedik évfordulójához közeledve a diplomáciai folyamat gyakorlatilag megrekedt. Az Egyesült Államok egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek:
Washington addig nem véglegesíti az Ukrajnát a jövőbeli orosz agressziótól védő biztonsági garanciákat, amíg nem születik átfogó megállapodás Moszkvával a háború lezárásáról.
A Donald Trump elnök vezette adminisztráció tisztviselői szerint az amerikai vezetés nem kíván olyan részmegállapodásokat aláírni, amelyek később akadályoznák a végső békekötést. A cél az, hogy minden lényeges feltételt egyszerre rögzítsenek.
A tárgyalások legnagyobb akadálya jelenleg a területi kérdés. Oroszország továbbra is ragaszkodik a teljes Donbasz régió ellenőrzéséhez, beleértve azokat a területeket is, amelyeket csapatai nem tartanak megszállás alatt. Ukrajna ebből nem hajlandó engedni. Bár a felek a múlt heti, Abu-Dzabiban tartott fordulón elvi egyezségre jutottak a tűzszünet fogalmának pontos meghatározásáról és egy lehetséges demilitarizált övezet kialakításáról, a határvonalak kijelölése és a nyugati csapatok jelenlétének kérdése továbbra is feloldhatatlan ellentétet jelent.
Zelenszkij számára a müncheni hétvége elsősorban a nyomásgyakorlásról és az európai egység demonstrálásáról szól. Az ukrán államfő a légvédelmi rendszerek megerősítését és a fegyvergyártás finanszírozásának növelését helyezi a középpontba, különös tekintettel a dróngyártásra. Zelenszkij arra számít, hogy
a Trump-adminisztráció a novemberi félidős választások közeledtével egyre sürgetőbbnek érzi a konfliktus lezárását, és már a nyár elejéig kézzelfogható eredményt szeretne felmutatni.
A diplomáciai folyamat ugyanakkor egy jól ismert, visszatérő mintát követ Trump hivatalba lépése óta. Az amerikai elnök határidőt szab és gyors lezárást sürget, amire Ukrajna rendszerint konstruktívan reagál. Oroszország viszont az utolsó pillanatig kivár, majd olyan feltételeket támaszt, amelyekkel a tárgyalások ismét zsákutcába jutnak. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, aki egyszerre kezeli az iráni és az ukrajnai ügyeket, nehéz helyzetben van az ingadiplomácia fenntartásával. Baiba Braže lett külügyminiszter szerint semmi jel nem utal arra, hogy Oroszország komolyan gondolná a békét; Moszkva a tárgyalóasztalnál próbálja elérni azt, amit a csatatéren nem sikerült.
A müncheni találkozóval párhuzamosan a valódi, érdemi egyeztetések várhatóan a jövő héten folytatódnak. Lehetséges helyszínként Miamit vagy Abu-Dzabit jelölték meg, ahol az amerikai, orosz és ukrán küldöttségek ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. Bár az európai titkosszolgálatok továbbra is szkeptikusak Vlagyimir Putyin békeszándékaival kapcsolatban, az amerikai adminisztráció fenntartja a párbeszédet. Eközben a gazdasági nyomásgyakorlás is folytatódik: India ígéretet tett az Egyesült Államoknak az orosz olajvásárlások leállítására, ami a háború elhúzódása mellett tovább nehezítheti az orosz gazdaság helyzetét.
Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images
Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Ennyi pénzt kapnak a magyarok a választás előtt.
Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt
Jön az új modell.
Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek
Azt hitték, drónokról van szó, aztán jött a meglepetés.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump
Nem fog Amerika egyik pillanattól a másikra eltűnni.
Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?
Új lehetőség nyílik az energiapiacon.
Három hét maradt csak: gyakorlati válaszok a zöld átállás kihívásaira
2026-ban is találkozik a fenntarthatósági szakma.
Moszkva bejelentette: hosszútávú küldetésre indulnak a flotta korvettjei, bevetették a Ka-27 helikoptereket
Tengeri drónok is előkerültek.
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.