Kiderült, mit ígért Trump az ukránoknak a békekötésig: ettől remélik Washingtonban a megállapodást

A háború negyedik évfordulójához közeledve a diplomáciai folyamat gyakorlatilag megrekedt. Az Egyesült Államok egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek:

Washington addig nem véglegesíti az Ukrajnát a jövőbeli orosz agressziótól védő biztonsági garanciákat, amíg nem születik átfogó megállapodás Moszkvával a háború lezárásáról.

A Donald Trump elnök vezette adminisztráció tisztviselői szerint az amerikai vezetés nem kíván olyan részmegállapodásokat aláírni, amelyek később akadályoznák a végső békekötést. A cél az, hogy minden lényeges feltételt egyszerre rögzítsenek.

A tárgyalások legnagyobb akadálya jelenleg a területi kérdés. Oroszország továbbra is ragaszkodik a teljes Donbasz régió ellenőrzéséhez, beleértve azokat a területeket is, amelyeket csapatai nem tartanak megszállás alatt. Ukrajna ebből nem hajlandó engedni. Bár a felek a múlt heti, Abu-Dzabiban tartott fordulón elvi egyezségre jutottak a tűzszünet fogalmának pontos meghatározásáról és egy lehetséges demilitarizált övezet kialakításáról, a határvonalak kijelölése és a nyugati csapatok jelenlétének kérdése továbbra is feloldhatatlan ellentétet jelent.

Zelenszkij számára a müncheni hétvége elsősorban a nyomásgyakorlásról és az európai egység demonstrálásáról szól. Az ukrán államfő a légvédelmi rendszerek megerősítését és a fegyvergyártás finanszírozásának növelését helyezi a középpontba, különös tekintettel a dróngyártásra. Zelenszkij arra számít, hogy

a Trump-adminisztráció a novemberi félidős választások közeledtével egyre sürgetőbbnek érzi a konfliktus lezárását, és már a nyár elejéig kézzelfogható eredményt szeretne felmutatni.

A diplomáciai folyamat ugyanakkor egy jól ismert, visszatérő mintát követ Trump hivatalba lépése óta. Az amerikai elnök határidőt szab és gyors lezárást sürget, amire Ukrajna rendszerint konstruktívan reagál. Oroszország viszont az utolsó pillanatig kivár, majd olyan feltételeket támaszt, amelyekkel a tárgyalások ismét zsákutcába jutnak. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, aki egyszerre kezeli az iráni és az ukrajnai ügyeket, nehéz helyzetben van az ingadiplomácia fenntartásával. Baiba Braže lett külügyminiszter szerint semmi jel nem utal arra, hogy Oroszország komolyan gondolná a békét; Moszkva a tárgyalóasztalnál próbálja elérni azt, amit a csatatéren nem sikerült.

A müncheni találkozóval párhuzamosan a valódi, érdemi egyeztetések várhatóan a jövő héten folytatódnak. Lehetséges helyszínként Miamit vagy Abu-Dzabit jelölték meg, ahol az amerikai, orosz és ukrán küldöttségek ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. Bár az európai titkosszolgálatok továbbra is szkeptikusak Vlagyimir Putyin békeszándékaival kapcsolatban, az amerikai adminisztráció fenntartja a párbeszédet. Eközben a gazdasági nyomásgyakorlás is folytatódik: India ígéretet tett az Egyesült Államoknak az orosz olajvásárlások leállítására, ami a háború elhúzódása mellett tovább nehezítheti az orosz gazdaság helyzetét.

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images