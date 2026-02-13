  • Megjelenítés
Kimondta Európa legerősebb vezetője: közeledik a pont, ahol megroppan Oroszország - Ez lesz a béke kulcsa
Globál

Kimondta Európa legerősebb vezetője: közeledik a pont, ahol megroppan Oroszország - Ez lesz a béke kulcsa

Portfolio
Oroszország még nem áll kész a komoly béketárgyalásokra, csak akkor fejezik be a háborút, ha gazdaságilag és katonailag kimerültek – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár az Ukrinform cikke szerint a Müncheni Biztonsági Konferencián.

A személyes véleményem az, hogy ennek a háborúnak akkor lesz vége, ha Oroszország legalább anyagilag, de esetlegesen katonailag is kimerült. Közeledünk ehhez a ponthoz. Sokat tettünk azért, hogy eljussunk oda. De még nem érkeztünk el ehhez. Oroszországnak le kell állítania ezt a szörnyű háborút Ukrajna ellen”

– idézi az ukrán portál a berlini vezetőt.

Hozzátette: az ukrajnai háború már több ideje tart, mint a második világháború (Oroszország részéről legalábbis, amely 1941-ben lépett be a háborúba, miután Németország megtámadta), Merz szerint a konfliktus vége nemcsak Oroszországon múlik, hanem Amerika, Európa és Ukrajna egyesített erején is.

Oroszország előtt ott a lehetőség, hogy befejezzék a háborút. De előttünk is, Amerika, Európa és Ukrajna együttes erővel képességeinek határára tudja vinni Oroszországot – mindent meg kell tennünk, hogy ezt elérjük. Katonai, gazdasági, politikai, diplomáciai eszközökkel, minden eszközzel”

Még több Globál

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Bejelentették: nem hívták meg Európát a béketárgyalásokra – Megint lemaradunk a csúcstalálkozóról

Extrém időjárás sújtotta a 100 ezres nagyvárost - Víz alá került a történelmi régió, felmerült a teljes evakuáció

– mondta a német kancellár.

Hangsúlyozta: van értelme tárgyalni az oroszokkal, de Moszkvának is „jelt kell adnia kell arról, hogy komolyan gondolja a békét” – most még nem vagyunk itt.

Kapcsolódó cikkünk

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility