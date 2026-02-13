Kimondta Európa legerősebb vezetője: közeledik a pont, ahol megroppan Oroszország - Ez lesz a béke kulcsa

Oroszország még nem áll kész a komoly béketárgyalásokra, csak akkor fejezik be a háborút, ha gazdaságilag és katonailag kimerültek – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár az Ukrinform cikke szerint a Müncheni Biztonsági Konferencián.

A személyes véleményem az, hogy ennek a háborúnak akkor lesz vége, ha Oroszország legalább anyagilag, de esetlegesen katonailag is kimerült. Közeledünk ehhez a ponthoz. Sokat tettünk azért, hogy eljussunk oda. De még nem érkeztünk el ehhez. Oroszországnak le kell állítania ezt a szörnyű háborút Ukrajna ellen”

– idézi az ukrán portál a berlini vezetőt.

Hozzátette: az ukrajnai háború már több ideje tart, mint a második világháború (Oroszország részéről legalábbis, amely 1941-ben lépett be a háborúba, miután Németország megtámadta), Merz szerint a konfliktus vége nemcsak Oroszországon múlik, hanem Amerika, Európa és Ukrajna egyesített erején is.

Oroszország előtt ott a lehetőség, hogy befejezzék a háborút. De előttünk is, Amerika, Európa és Ukrajna együttes erővel képességeinek határára tudja vinni Oroszországot – mindent meg kell tennünk, hogy ezt elérjük. Katonai, gazdasági, politikai, diplomáciai eszközökkel, minden eszközzel”

– mondta a német kancellár.

Hangsúlyozta: van értelme tárgyalni az oroszokkal, de Moszkvának is „jelt kell adnia kell arról, hogy komolyan gondolja a békét” – most még nem vagyunk itt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images