  • Megjelenítés
FONTOS Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget
Globál

Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget

Portfolio
Miután Hszi Csin-ping elnök tisztogatásokat indított a kínai haderőben, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) toborzóvideót készített, mellyel kifejezetten a kiábrándult kínai katonatiszteket akarják megszólítani.

A mandarin nyelvű videó egy kínai katonatisztet mutat be, aki kiábrándult a kínai vezetésből: úgy látja, Hszi elnök korrupt és nepotista módon irányítja a hadsereget, ez pedig mindenben ellentmond a személyes értékeinek.

A kínai katona attól tart, hogy előbb-utóbb ő is a tisztogatások áldozatává válik, ezért kapcsolatba lép a CIA-val, hogy segítsenek megvédeni a családját.

Bárki, akinek vannak vezetői képességei, elkerülhetetlen módon félelmet kelt majd [a vezetésben] és kegyetlenül el lesz távolítva. Nem engedhetem, hogy ezek az őrültek építsék a lányom jövőjét”

– ezt mondják a videóban a Reuters fordítása szerint.

Még több Globál

Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump

Az ilyen, nyilvános videók egyébként arra is jók, hogy még ha egyetlen egy kínai tisztet sem sikerül rávenni arra, hogy lényegében hazáját és esküjét elárulva lépjen kapcsolatba a CIA-val,

jelentősen növelik az eleve egyre súlyosabb bizalmatlanságot a kínai haderőben.

Kapcsolódó cikkünk

Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi

Kinek sikerült a legjobb kereskedelmi megállapodást kiharcolnia Trumpnál?

Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Trump döntése pillanatok alatt boríthatja a békefolyamatot: az elnök drasztikus lépésre készül
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility