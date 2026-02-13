Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget

Miután Hszi Csin-ping elnök tisztogatásokat indított a kínai haderőben, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) toborzóvideót készített, mellyel kifejezetten a kiábrándult kínai katonatiszteket akarják megszólítani.

A mandarin nyelvű videó egy kínai katonatisztet mutat be, aki kiábrándult a kínai vezetésből: úgy látja, Hszi elnök korrupt és nepotista módon irányítja a hadsereget, ez pedig mindenben ellentmond a személyes értékeinek.

A kínai katona attól tart, hogy előbb-utóbb ő is a tisztogatások áldozatává válik, ezért kapcsolatba lép a CIA-val, hogy segítsenek megvédeni a családját.

Bárki, akinek vannak vezetői képességei, elkerülhetetlen módon félelmet kelt majd [a vezetésben] és kegyetlenül el lesz távolítva. Nem engedhetem, hogy ezek az őrültek építsék a lányom jövőjét”

– ezt mondják a videóban a Reuters fordítása szerint.

Az ilyen, nyilvános videók egyébként arra is jók, hogy még ha egyetlen egy kínai tisztet sem sikerül rávenni arra, hogy lényegében hazáját és esküjét elárulva lépjen kapcsolatba a CIA-val,

jelentősen növelik az eleve egyre súlyosabb bizalmatlanságot a kínai haderőben.



Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images