Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Jelentős erőkkel vonultak ki a tűzoltók péntekre virradó éjszaka Budakeszin, miután tűz keletkezett a Zichy Péter utcában álló kétszintes, sorházjellegű épületben.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ingatlan mintegy kétszáz négyzetméteren égett, mire az egységek a helyszínre értek, és a tűz már a tetőszerkezetre is átterjedt.
Az oltásban a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a helyi önkéntes egységek is részt vettek. Több vízsugár egyidejű bevetésével sikerült megfékezni a lángok terjedését, majd teljesen eloltani a tüzet. A beavatkozást a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
A munkálatok során a tűzoltók három PB-gázpalackot hoztak ki az égő épületrészből, közülük az egyik felhasadt. Emellett két ipari gázpalackot is eltávolítottak az ingatlanból, ezeket azonban nem érte közvetlen hőhatás. A katasztrófavédelmi mobillabor a teljes beavatkozás ideje alatt folyamatosan mérte a levegő minőségét az épület környezetében, de egészségre ártalmas anyagkoncentrációt nem mutattak ki.
Az épületből huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók. Őket ezt követően a mentőszolgálat munkatársai vették át ellátásra. A helyszínen jelenleg is tartanak az utómunkálatok: az ingatlan teljes átvizsgálása, valamint az esetlegesen még izzó gócpontok felkutatása és felszámolása zajlik.
Egy helyi Facebook-oldalon reggel hét óra körül olyan információk jelentek meg, amelyek szerint az épület – amely munkásszállóként működött – többször is lángra kapott, és a tűznek halálos áldozatai is lennének. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos tájékoztatásában ugyanakkor nem szerepelt adat halálos áldozatról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
