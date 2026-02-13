  • Megjelenítés
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atomfegyverekről tárgyal Európa legerősebb hatalma
Globál

Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atomfegyverekről tárgyal Európa legerősebb hatalma

Portfolio
Németország és Franciaország tárgyal jelenleg nukleáris képességeinek fejlesztéseiről – idézi Friedrich Merz német kancellárt a Sky News.

Merz a Müncheni Biztonsági Konferencián beszélt, úgy fogalmazott, hogy „új biztonsági realitással” kell szembenéznie Európának, hiszen Oroszország állandó katonai fenyegetése mellett az Egyesült Államok is távolodik az öreg kontinenstől.

A kancellár szerint Európa már dolgozik egy újfajta biztonsági stratégián és megerősíti hírszerzési képességeit is.

Bejelentette azt is:

Németország bizalmas egyeztetéseket kezdett Franciaországgal Európa nukleáris képességeinek megerősítéséről.

Még több Globál

Történelmi bejelentés Zelenszkijtől: kész az első német-ukrán szuperfegyver

Besokallt Donald Trump kormánya, vége Jemen védett státuszának

Három áldozatot követelt a lavina a francia Alpokban

Azt nem tisztázta, ez pontosan mit jelent, csak annyit mondott, hogy Németország a meglévő nemzetközi egyezmények betartása mellett, a NATO keretrendszerén belül gondolkodik.

Két nemzetközi egyezmény is tiltja, hogy Németország saját nukleáris fegyverrel rendelkezzen. Franciaország viszont atomhatalom. Az elmúlt hetekben több elemzőház, politikus is javasolta Berlinnek, hogy komolyan gondolkozzon el saját nukleáris fegyver beszerzésén, vagy legalább külföldi nukleáris fegyverek Németország területén való tárolásán.

Kapcsolódó cikkünk

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Galerie Bilderwelt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility