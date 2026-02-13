Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atomfegyverekről tárgyal Európa legerősebb hatalma

Merz a Müncheni Biztonsági Konferencián beszélt, úgy fogalmazott, hogy „új biztonsági realitással” kell szembenéznie Európának, hiszen Oroszország állandó katonai fenyegetése mellett az Egyesült Államok is távolodik az öreg kontinenstől.

A kancellár szerint Európa már dolgozik egy újfajta biztonsági stratégián és megerősíti hírszerzési képességeit is.

Bejelentette azt is:

Németország bizalmas egyeztetéseket kezdett Franciaországgal Európa nukleáris képességeinek megerősítéséről.

Azt nem tisztázta, ez pontosan mit jelent, csak annyit mondott, hogy Németország a meglévő nemzetközi egyezmények betartása mellett, a NATO keretrendszerén belül gondolkodik.

Két nemzetközi egyezmény is tiltja, hogy Németország saját nukleáris fegyverrel rendelkezzen. Franciaország viszont atomhatalom. Az elmúlt hetekben több elemzőház, politikus is javasolta Berlinnek, hogy komolyan gondolkozzon el saját nukleáris fegyver beszerzésén, vagy legalább külföldi nukleáris fegyverek Németország területén való tárolásán.

