Moszkva bejelentette: hosszútávú küldetésre indulnak a flotta korvettjei, bevetették a Ka-27 helikoptereket

A kifutó hajóraj kötelékébe a Szoversennij és a Rezkij korvettek, valamint a Pecsenga nevű közepes tengeri tankerhajó tartozik. A flotta tájékoztatása szerint a most megkezdett expedíció célja a kijelölt feladatok végrehajtása az ázsiai–csendes-óceáni térségben. Ennek keretében a hadihajók és a kiszolgáló tankerhajó több hadgyakorlaton vesz majd részt a térségben, és a program részeként Moszkvával baráti kapcsolatot ápoló országok több kikötőjét is felkeresik.

A bázis elhagyását követően a Japán-tenger vizein a legénység éles helyzeteket szimuláló kiképzést tartott.

A Nagy Péter-öbölben végrehajtott manőverek során légitámadások elhárítását, valamint egy szimulált ellenfél pilóta nélküli felszíni járműveinek, azaz tengeri drónjainak semlegesítését gyakorolták. A műveletekbe bevonták az egyik hajó fedélzetén állomásozó Ka–27-es tengeralattjáró-elhárító helikoptert is, amelynek segítségével tengeralattjáró-elhárító feladatokat hajtottak végre.

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images