Moszkva bejelentette: hosszútávú küldetésre indulnak a flotta korvettjei, bevetették a Ka-27 helikoptereket

A kifutó hajóraj kötelékébe a Szoversennij és a Rezkij korvettek, valamint a Pecsenga nevű közepes tengeri tankerhajó tartozik. A flotta tájékoztatása szerint a most megkezdett expedíció célja a kijelölt feladatok végrehajtása az ázsiai–csendes-óceáni térségben. Ennek keretében a hadihajók és a kiszolgáló tankerhajó több hadgyakorlaton vesz majd részt a térségben, és a program részeként Moszkvával baráti kapcsolatot ápoló országok több kikötőjét is felkeresik.
A bázis elhagyását követően a Japán-tenger vizein a legénység éles helyzeteket szimuláló kiképzést tartott.
A Nagy Péter-öbölben végrehajtott manőverek során légitámadások elhárítását, valamint egy szimulált ellenfél pilóta nélküli felszíni járműveinek, azaz tengeri drónjainak semlegesítését gyakorolták. A műveletekbe bevonták az egyik hajó fedélzetén állomásozó Ka–27-es tengeralattjáró-elhárító helikoptert is, amelynek segítségével tengeralattjáró-elhárító feladatokat hajtottak végre.
Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images
Különleges akciót kezdett a CIA Kínában – Rejtélyes videó jelent meg, nyíltan célozzák meg a hadsereget
Ennek nagyon nem fognak örülni Pekingben, nem véletlen az időzítés.
EKB jegybankár: az euró nem azért erősödött, mert az eurózóna gazdasága erősödött volna
És a hatásokat még csak most fogjuk látni.
Súlyos baleset történt a debreceni akkumulátorgyárban
Nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett az egyik dolgozó.
Műanyagszemcsék kerültek Magyarországon iskolai és óvodai menzák ételeibe
A gyártó beismerte a szennyezést.
Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója
Csak kicsit kevesebbet, mint a JP Morgan vagy a Goldman Sach vezére.
Hihetetlen, de tavaly nőtt az építőipar
Felemás évet zárt az ágazat.
Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók
Sikerült eloltani a tüzet.
Egyszerre két kritikus rendszert vesztettek el az oroszok: súlyos hatása van a fronton
Jelentősen szűkültek a lehetőségek.
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!