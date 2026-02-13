  • Megjelenítés
FONTOS Mérlegen a keleti nyitás - de sikerült?
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Globál

Portfolio
Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

