Néha félelmet kell kelteni. Csak ez oldja meg a helyzetet
– mondta Trump az aktív szolgálatos katonák előtt.
Ezzel arra is utalt, hogy az Egyesült Államok tavaly júniusban bombázta Irán nukleáris létesítményeit. Az elnök szerint a világ legnagyobb repülőgép-hordozójának odavezénylésére azért van szükség, hogy
"készen álljanak", amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanának.
A múlt héten Omán közvetítésével zajlottak amerikai–iráni egyeztetések. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a megbeszélések lehetőséget adtak Teheránnak arra, hogy felmérje Washington szándékainak komolyságát. Hozzátette: elegendő egyetértés mutatkozott a diplomáciai folyamat fenntartásához. A következő tárgyalási forduló időpontját és helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Trump azért látogatott Fort Braggbe, hogy találkozzon azokkal a különleges egységekkel, amelyek részt vettek a venezuelai elnök, Nicolás Maduro január 3-i elfogásában. Maduro, aki ellen kábítószer-kereskedelem és narkoterrorizmus vádjával indult eljárás egy amerikai bíróságon, tagadja bűnösségét. Elfogása óta Trump Maduro ideiglenes utódjával, Delcy Rodríguezzel működik együtt, és igyekszik széleskörű ellenőrzést szerezni a venezuelai olajipar felett.
Az elnök a látogatás során
szakított a bevett elnöki normákkal, és nyíltan politikai hangvételű beszédet tartott a katonák előtt.
Bírálta politikai ellenfeleit, és arra figyelmeztetett, hogy a demokraták alááshatják a hadsereget, ha megnyerik a novemberi kongresszusi választásokat. Észak-Karolina az egyik legfontosabb csatatérállam, ahol mind a szenátusi, mind a képviselőházi mandátumokért szoros küzdelem várható.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump szakított minden szabállyal: amit a katonák előtt mondott, arra még nem volt példa
"Félelmet kell kelteni".
Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza
Aláírták a szerződést.
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el
Kétféle terméket is visszahívtak.
Újabb ellenséges lépés Oroszországtól: egyszerűen elzavarta a német kutatókat
"Nemkívánatossá" minősítette a szervezetet.
Vészjósló figyelmeztetés Macron elnöktől: Európának be kell rendezkednie az orosz agresszióra
Nem finomkodott az európai vezető.
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást
Közleményt küldött az MVM.
Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében
Volt már példa hasonlóra.
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!