Trump szakított minden szabállyal: amit a katonák előtt mondott, arra még nem volt példa

Donald Trump amerikai elnök pénteken az észak-karolinai Fort Bragg katonai támaszponton tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy Iránnal "nehéz" az atomtárgyalások menete. Kijelentette: szükség lehet arra, hogy félelmet ébresszenek Teheránban a helyzet békés rendezése érdekében. Mindezt azután mondta, hogy Washington bejelentette: egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényel.

Néha félelmet kell kelteni. Csak ez oldja meg a helyzetet

– mondta Trump az aktív szolgálatos katonák előtt.

Ezzel arra is utalt, hogy az Egyesült Államok tavaly júniusban bombázta Irán nukleáris létesítményeit. Az elnök szerint a világ legnagyobb repülőgép-hordozójának odavezénylésére azért van szükség, hogy

"készen álljanak", amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanának.

A múlt héten Omán közvetítésével zajlottak amerikai–iráni egyeztetések. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a megbeszélések lehetőséget adtak Teheránnak arra, hogy felmérje Washington szándékainak komolyságát. Hozzátette: elegendő egyetértés mutatkozott a diplomáciai folyamat fenntartásához. A következő tárgyalási forduló időpontját és helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Trump azért látogatott Fort Braggbe, hogy találkozzon azokkal a különleges egységekkel, amelyek részt vettek a venezuelai elnök, Nicolás Maduro január 3-i elfogásában. Maduro, aki ellen kábítószer-kereskedelem és narkoterrorizmus vádjával indult eljárás egy amerikai bíróságon, tagadja bűnösségét. Elfogása óta Trump Maduro ideiglenes utódjával, Delcy Rodríguezzel működik együtt, és igyekszik széleskörű ellenőrzést szerezni a venezuelai olajipar felett.

Az elnök a látogatás során

szakított a bevett elnöki normákkal, és nyíltan politikai hangvételű beszédet tartott a katonák előtt.

Bírálta politikai ellenfeleit, és arra figyelmeztetett, hogy a demokraták alááshatják a hadsereget, ha megnyerik a novemberi kongresszusi választásokat. Észak-Karolina az egyik legfontosabb csatatérállam, ahol mind a szenátusi, mind a képviselőházi mandátumokért szoros küzdelem várható.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images