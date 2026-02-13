Új szankció készül Oroszország ellen, de az eszkaláció kockázata jelentős, ezért óvatosak az országok

John Healey brit védelmi miniszter a müncheni biztonságpolitikai konferencián egyeztetett a balti és az észak-európai államok képviselőivel

az orosz árnyékflottához köthető tartályhajók lefoglalásának lehetőségéről.



A tíztagú Közös Expedíciós Haderő (JEF) keretében tartott megbeszélésen Richard Knighton brit katonai vezető is részt vett, aki több lehetséges forgatókönyvet, köztük közös lefoglalási műveleteket is ismertetett.

A tárgyalások egyre határozottabb szándékot tükröznek Putyin háborús gépezete pénzügyi forrásainak elvágására. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter hangsúlyozta:

az üzenet az, hogy azoknak az országoknak, amelyek lobogót biztosítanak az árnyékflotta hajóinak, számolniuk kell azzal, hogy más államok ellenintézkedéseket tehetnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a döntés előtt még további egyeztetésekre van szükség, mivel egyes tagállamok az eszkaláció kockázata miatt óvatosak.

A JEF kezdeményezése az Egyesült Államok venezuelai olajszállítmányokat feltartóztató műveleteire épülne, mivel ezek közül több hajónak is volt orosz kötődése. Az Egyesült Államok részvételének mértéke egyelőre nem világos, de valamilyen szintű koordináció várható. Az orosz érdekeltségű hajók lefoglalása már eddig is aggodalmat keltett Moszkvában, orosz tisztviselők nem hivatalos csatornákon követelték is, hogy Washington hagyjon fel az ilyen akciókkal.

Az árnyékflotta mintegy 1500 tartályhajóból áll, amelyek gyakran kétes lobogók alatt közlekednek a szabályozások megkerülése érdekében. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok eddig összesen több mint 600 tankert sújtott szankciókkal orosz kapcsolataik miatt. Januárban tizennégy európai ország közös figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólították a Balti- és az Északi-tengeren közlekedő hajókat a lobogóhasználati szabályok betartására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images