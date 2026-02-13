Vészjósló figyelmeztetés Macron elnöktől: Európának be kell rendezkednie az orosz agresszióra

Pénteki beszédében Macron elnök kijelentette, hogy az ukrajnai háború lezárásának záloga
nem az orosz követelések előtti meghajlás, hanem az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása.
"Erőt és elkötelezettséget kell mutatnunk Ukrajna ügyében" – mondta a francia elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián, hozzátéve, hogy eljött az "erős Európa ideje".
Macron kiemelte: a remény és az elszántság üzenetével érkezett, és ahol mások fenyegetést látnak, ott ő lehetőségeket.
Mint mondta, egyesek elöregedő, lassú, túlszabályozott kontinensként állítják be a térséget, ahol elfojtják az innovációt, és ahol az ellenőrizetlen migráció fenyegeti a hagyományokat. Ezzel szemben ő egy gyökeresen más képet kíván felmutatni: szerinte Európa eredendően erős, és még erősebbé tehető.
Beszédében Macron helyet követelt Európának az Oroszországgal folytatott, a jövőbeli biztonsági megállapodásokról szóló tárgyalásoknál,
ugyanis úgy véli, nincs béke az európaiak nélkül.
"Amikor defetista beszédeket hallok Ukrajnáról, amikor hallom, hogy egyes vezetők arra sürgetik Ukrajnát, fogadja el a vereséget, túlértékelve Oroszországot ebben a háborúban, az óriási stratégiai hiba, mert ez nem a valóság" - jelentette ki.
Az elnök szerint az oroszoknak egy napon el kell számolniuk az elkövetett hatalmas bűnökkel, a pusztítással, de amíg ez az idő el nem jön, "nem engedhetjük le a pajzsunkat.”
Biztosítanunk kell, hogy a rendezés megvédje Ukrajnát, megőrizze az európai biztonságot, elvegye Oroszország kedvét az újabb kísérletezéstől, és ne mutasson katasztrofális példát a világ többi részének
- érvelt Emmanuel Macron. Elmondása szerint Európának újra fel kell állítania a diplomáciai csatornákat Oroszországgal, hogy ne másokra – főként az Egyesült Államokra – támaszkodjon a tárgyalásokban.
Emlékeztetett arra, hogy a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló szerződés (INF) 2019-es felmondásáról a szövetségesek csak az újságokból értesültek.
Leszögezte: az új európai biztonsági architektúrát maguknak az európaiaknak kell megtárgyalniuk.
Ebben a témában Németországgal és az Egyesült Királysággal már megkezdődtek az egyeztetések, de más európai szövetségeseket is bevonnának.
A védelmi együttműködéssel kapcsolatban Macron kritizálta a kizárólag nemzeti megoldásokat, mondván, az "pénz- és időpocsékolás". Kiemelte a közös finanszírozási mechanizmusok fontosságát az európai védelmi ipar fejlesztésében. Emellett felkarolta Friedrich Merz felvetését az európai nukleáris elrettentés megerősítéséről, különös tekintettel az új generációs, nagy hatótávolságú rakéták közös fejlesztésére.
Beszéde végén Macron alig leplezett bírálatot fogalmazott meg az amerikai politikával szemben.
"Ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket az európai kontinensen és azon túl is, meg kell mutatnunk a világnak rendíthetetlen elkötelezettségünket saját érdekeink védelmében. Ez természetesen Ukrajna támogatásának folytatásával kezdődik, de folytatódhat az indokolatlan vámok elhárításával és az európai területekre vonatkozó jogtalan igények udvarias visszautasításával. Ezt tettük, és ezt fogjuk továbbra is tenni"
- szögezte le a francia elnök.
Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
