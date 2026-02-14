A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ

Vang Ji kínai külügyminiszter - aki a biztonságpolitikai konferenciára érkezett a német városba - Johann Wadephul német és Jean-Noel Barrot francia kollégájával tartott egyeztetésén rámutatott arra, hogy
a világ a második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Kína fejlődése Európa számára is lehetőséget jelent, valamint aláhúzta: Európa kihívásai nem Kínából jönnek. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a felek "ésszerű és gyakorlatias" Kína-politika mellett foglalnak állást és elkötelezettek maradnak a partnerség irányában.
Wadephul a maga részéről kiemelte, hogy Németország fontosnak tartja Kína szerepét a globális ügyekben és kész mélyíteni az együttműködést Pekinggel. Leszögezte azt is, hogy Berlin és Párizs az egy Kína elvét vallják és hangoztatta: Németország és Franciaország támogatja a szabadkereskedelmet és kész megbeszélés útján rendezni a kereskedelmi feszültségeket.
Francia hivatali partnere hangsúlyozta, hogy a növekvő globális instabilitás és a nemzetközi rend elleni fenyegetések tükrében Franciaországnak, Kínának és Németországnak közösen kell előmozdítania a békét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok
Érdekes trend rajzolódik ki az egyedi kormánydöntéseknél.
Új szankció készül Oroszország ellen, de az eszkaláció kockázata jelentős, ezért óvatosak az országok
Több lehetséges forgatókönyv is előkerült.
Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét
Jelentős szavazati befolyást akar a milliárdos.
Trump szakított minden szabállyal: amit a katonák előtt mondott, arra még nem volt példa
"Félelmet kell kelteni".
Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza
Aláírták a szerződést.
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el
Kétféle terméket is visszahívtak.
Újabb ellenséges lépés Oroszországtól: egyszerűen elzavarta a német kutatókat
"Nemkívánatossá" minősítette a szervezetet.
Vészjósló figyelmeztetés Macron elnöktől: Európának be kell rendezkednie az orosz agresszióra
Nem finomkodott az európai vezető.
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!