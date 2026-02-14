  • Megjelenítés
FONTOS Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet
A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ
A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ

Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter.

Vang Ji kínai külügyminiszter - aki a biztonságpolitikai konferenciára érkezett a német városba - Johann Wadephul német és Jean-Noel Barrot francia kollégájával tartott egyeztetésén rámutatott arra, hogy

a világ a második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Kína fejlődése Európa számára is lehetőséget jelent, valamint aláhúzta: Európa kihívásai nem Kínából jönnek. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a felek "ésszerű és gyakorlatias" Kína-politika mellett foglalnak állást és elkötelezettek maradnak a partnerség irányában.

Wadephul a maga részéről kiemelte, hogy Németország fontosnak tartja Kína szerepét a globális ügyekben és kész mélyíteni az együttműködést Pekinggel. Leszögezte azt is, hogy Berlin és Párizs az egy Kína elvét vallják és hangoztatta: Németország és Franciaország támogatja a szabadkereskedelmet és kész megbeszélés útján rendezni a kereskedelmi feszültségeket.

Francia hivatali partnere hangsúlyozta, hogy a növekvő globális instabilitás és a nemzetközi rend elleni fenyegetések tükrében Franciaországnak, Kínának és Németországnak közösen kell előmozdítania a békét.

