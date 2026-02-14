  • Megjelenítés
Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja
Globál

Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja

Portfolio
Az Egyesült Királyság 2026-ban ismét tengerre vezényli repülőgép-hordozó harccsoportját, hogy az egyre fokozódó orosz katonai aktivitásra válaszul megerősítse az észak-atlanti térség biztonságát - írja a Sky News.

John Healey védelmi miniszter bejelentette, hogy a brit haditengerészet repülőgép-hordozó harccsoportja (Carrier Strike Group) 2026-ban ismét hadműveleti feladatokat lát el. A tárcavezető tájékoztatása szerint

a bevetés célja Nagy-Britannia harckészültségének demonstrálása, a NATO-n belüli szerepvállalás erősítése, valamint az együttműködés szorosabbra fűzése a kulcsfontosságú szövetségesekkel.

A brit kormány közleményében kiemelte, hogy az orosz haditengerészet aktivitása folyamatosan növekszik az észak-atlanti térségben. Az elmúlt két évben 30 százalékkal emelkedett a brit vizek közelében felbukkanó orosz hadihajók száma.

London különösen aggasztónak tartja az orosz műveleteket az úgynevezett grönlandi–izlandi–brit résben (GIUK-rés), valamint a kritikus tenger alatti kábeleket és csővezetékeket fenyegető növekvő kockázatokat. A kormány álláspontja szerint a harccsoport vezénylése egyértelmű üzenetet hordoz: az Egyesült Királyság minden körülmények között megvédi felségvizeit és a létfontosságú infrastruktúrát, valamint kiáll szövetségesei mellett.

Még több Globál

Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility