Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja

John Healey védelmi miniszter bejelentette, hogy a brit haditengerészet repülőgép-hordozó harccsoportja (Carrier Strike Group) 2026-ban ismét hadműveleti feladatokat lát el. A tárcavezető tájékoztatása szerint

a bevetés célja Nagy-Britannia harckészültségének demonstrálása, a NATO-n belüli szerepvállalás erősítése, valamint az együttműködés szorosabbra fűzése a kulcsfontosságú szövetségesekkel.

A brit kormány közleményében kiemelte, hogy az orosz haditengerészet aktivitása folyamatosan növekszik az észak-atlanti térségben. Az elmúlt két évben 30 százalékkal emelkedett a brit vizek közelében felbukkanó orosz hadihajók száma.

London különösen aggasztónak tartja az orosz műveleteket az úgynevezett grönlandi–izlandi–brit résben (GIUK-rés), valamint a kritikus tenger alatti kábeleket és csővezetékeket fenyegető növekvő kockázatokat. A kormány álláspontja szerint a harccsoport vezénylése egyértelmű üzenetet hordoz: az Egyesült Királyság minden körülmények között megvédi felségvizeit és a létfontosságú infrastruktúrát, valamint kiáll szövetségesei mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images