Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást
Világszerte nagyszabású tüntetéseket tartottak az iráni rezsim megdöntését követelve, miközben a müncheni biztonságpolitikai konferencián tovább fokozódott a feszültség az Egyesült Államok és Irán között - tudósított a New York Times.

A legnagyobb megmozdulásra Münchenben, a biztonságpolitikai konferencia helyszínének közelében került sor, ahol

a rendőrség szóvivője szerint mintegy kétszázezer ember vonult utcára szombaton.

A tüntetők közül sokan az 1979-es forradalom előtti, oroszlános-napos iráni zászlót lengették, mások pedig Reza Pahlavi, az elűzött sah fiának, a száműzetésben élő ellenzéki vezetőnek a képét tartották a magasba. A tömeg egy része "Make Iran Great Again" feliratú piros baseballsapkát viselt, ami egyértelmű utalás Donald Trump amerikai elnök támogatóinak jelképére.

München mellett Londonban, Melbourne-ben, Athénban és Tokióban is tüntettek. A londoni demonstráción a résztvevők egy része a közelmúltbeli iráni tiltakozások során megölt vagy bebörtönzött hozzátartozóinak fényképeit hozta magával. Mások Hamenei ajatollah halálát követelték, illetve Trump közösségimédia-bejegyzéseit ábrázoló plakátokat emeltek a magasba.

A globális megmozdulások előzménye, hogy tavaly december végén gazdasági okokból tiltakozáshullám indult Iránban, amely gyorsan az autoriter vallási vezetés elleni országos mozgalommá szélesedett. A biztonsági erők brutálisan léptek fel: a tüntetéseket erőszakkal verték le, az áldozatok száma a becslések szerint ezrekre tehető.

Pahlavi még február elején szólította fel az iráni ellenzékieket, hogy február 14-én vonuljanak utcára, a müncheni konferencián pénteken pedig megismételte felhívását, amelyben amerikai beavatkozást sürgetett. Szombati sajtótájékoztatóján kijelentette: a tárgyalások nem vezetnek eredményre, az iráni kormány csupán az időt húzza. Felszólította a világ kormányait, hogy vágják el a teheráni vezetés pénzügyi utánpótlási vonalait, utasítsák ki diplomatáit és zárják be nagykövetségeit. Trumphoz fordulva hozzátette: "Az iráni nép meghallotta, hogy segítség van úton, és hisz önben. Segítsen nekik."

Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

