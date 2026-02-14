Jövő héten eldőlhet a háború sorsa: Trump emberei olyan tárgyalásra készülnek, amely mindent megváltoztathat

Egy amerikai delegáció – köztük Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump veje – jövő héten újabb

háromoldalú tárgyalási fordulóttartorosz és ukrán tárgyalópartnerekkel Geneva városában.

A megbeszélésekre mindössze néhány órával azután kerül sor, hogy az amerikai különmegbízott iráni delegáltakkal találkozik; az egyeztetésen ománi képviselők is jelen lesznek közvetítőként – közölte egy forrás a Reuters hírügynökséggel.

Trump célja, hogy megállapodásra bírja Ukrajnát és Oroszországot Moszkva Kijev ellen négy éve tartó inváziójának lezárásáról, miközben nyomást gyakorol az iráni kormányra a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés miatt.

