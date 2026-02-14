  • Megjelenítés
Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia
Globál

Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Portfolio
Kanada rendszerváltást szeretne látni Iránban, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni egy esetleges amerikai katonai csapásról – jelentette a The Globe and Mail szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia margóján - írja a Reuters.

Anita Anand kanadai külügyminiszter a lapnak adott interjújában egyértelművé tette: országa addig nem állítja helyre a diplomáciai összeköttetést Iránnal, amíg nem történik rendszerváltás Teheránban.

A két állam viszonya régóta feszült, Ottawa még 2012-ben megszakította a kapcsolatokat.

Anand szombaton újabb szankciókat jelentett be hét, az iráni vezetéshez köthető személy ellen. Hangsúlyozta továbbá, hogy Kanada figyelme a térségben elsősorban az emberi jogok elnyomására irányul.

A bejelentés egybeesik a washingtoni nyomásgyakorlás fokozódásával. Két amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: az amerikai hadsereg felkészül egy esetleges, akár hetekig tartó Irán elleni hadműveletre, amennyiben Donald Trump elnök elrendelné a támadást. Az elnök pénteken nyitottnak mutatkozott az iráni rendszerváltás gondolatára, a Pentagon pedig egy második repülőgép-hordozót is a térségbe vezényelt.

Még több Globál

Kritikus helyzetbe került az afrikai ország: már az USA is beavatkozott a tömeges gyilkosságok miatt

Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiderült, mit ajánlott fel Oroszország Ukrajnának a háború azonnali lezárásáért cserébe - Zelenszkij elárulta az amerikai javaslatot is

Kapcsolódó cikkünk

Felháborító jelentés látott napvilágot: titokzatos holttestek sorsa borzolja a kedélyeket Iránban

Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő dolgok derültek ki Putyin volt ellenfeléről, tengerre vezénylik a Carrier Strike Group-ot – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility