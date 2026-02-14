Kanada kemény ultimátumot adott: rendszerváltás nélkül nincs diplomácia

Kanada rendszerváltást szeretne látni Iránban, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni egy esetleges amerikai katonai csapásról – jelentette a The Globe and Mail szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia margóján - írja a Reuters.

Anita Anand kanadai külügyminiszter a lapnak adott interjújában egyértelművé tette: országa addig nem állítja helyre a diplomáciai összeköttetést Iránnal, amíg nem történik rendszerváltás Teheránban.

A két állam viszonya régóta feszült, Ottawa még 2012-ben megszakította a kapcsolatokat.

Anand szombaton újabb szankciókat jelentett be hét, az iráni vezetéshez köthető személy ellen. Hangsúlyozta továbbá, hogy Kanada figyelme a térségben elsősorban az emberi jogok elnyomására irányul.

A bejelentés egybeesik a washingtoni nyomásgyakorlás fokozódásával. Két amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: az amerikai hadsereg felkészül egy esetleges, akár hetekig tartó Irán elleni hadműveletre, amennyiben Donald Trump elnök elrendelné a támadást. Az elnök pénteken nyitottnak mutatkozott az iráni rendszerváltás gondolatára, a Pentagon pedig egy második repülőgép-hordozót is a térségbe vezényelt.

