Kiderült: ekkora árat fizet Moszkva hadi gépezete egy kilométerért - Itt van Zelenszkij terve
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében az orosz támadások okozta pusztításról, az ukrán ellenállóképességről és a biztonsági garanciák szükségességéről szólt a Sky News beszámolója szerint. Az ukrán elnök szerint Moszkva minden egyes elfoglalt kilométerért 156 katonával fizet. Az elnök becslése szerint Oroszország havonta mintegy 40 ezer embert mozgósít - az ukrán cél az, hogy havonta legalább 50 ezer megszállót iktassanak ki. Ez a veszteségi szint már Oroszország számára is súlyos lenne, és hatással lehetne Putyin döntéseire, véli a vezető.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többek között elmondta, hogy

Ukrajnában nem maradt egyetlen olyan erőmű sem, amelyet ne ért volna orosz csapás.

Ennek ellenére az ország továbbra is képes villamos energiát termelni, amit az elnök az ukrán emberek helytállásának és a létesítmények fizikai védelmének tulajdonít.

Az ukrán elnök az orosz veszteségekre is kitért: számításai szerint

Felszólították Amerikát: most jött el az ideje a támadásnak

Csapásmérő egységeknek adja ki a parancsot Nagy-Britannia, Európának készen kell állnia a harcra – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Bevetésre készül a Carrier Strike Group - Már azt is tudni, mi a célja

Moszkva minden egyes elfoglalt kilométerért 156 katonával fizet.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy bár Vlagyimir Putyint ez egyelőre nem aggasztja, létezik egy küszöb, amelynél az orosz haderő "meg fog roppanni". Az elnök becslése szerint Oroszország havonta mintegy 40 ezer embert mozgósít, akik közül nem mindenki jut el a frontvonalra.

Az ukrán cél az, hogy havonta legalább 50 ezer megszállót iktassanak ki.

Ez a veszteségi szint már Oroszország számára is súlyos lenne, és hatással lehetne Putyin döntéseire.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának és Európának egyaránt erős biztonsági garanciákra van szüksége, az Egyesült Államokkal és Európával kész megállapodások pedig aláírásra várnak. Álláspontja szerint a biztonsági garanciákról szóló egyezménynek meg kell előznie bármilyen békemegállapodást, mivel ezek a biztosítékok válaszolnak a legfőbb kérdésre: arra, hogyan kerülhető el egy újabb fegyveres konfliktus. "Reméljük, Trump elnök meghall minket, és reméljük, a Kongresszus is meghall minket" – tette hozzá.

