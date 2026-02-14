  • Megjelenítés
Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!
Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!

Az Egyesült Királyság és szövetségesei szerint Alekszej Navalnij, a Vlagyimir Putyin legjelentősebb hazai ellenfeleként ismert vezető mérgezés áldozata lett a börtönben. A vádak alapján egy ecuadori nyílméregbékákban előforduló halálos toxinnal végeztek vele.

A brit kormány és partnerei szombaton jelentették be, hogy

AlekszejNavalnij halálát az epibatidin nevű idegméreg okozta, amelyet vegyi fegyverként tartanak számon.

Álláspontjuk szerint ezt a "barbár" tettet kizárólag Vlagyimir Putyin kormánya hajthatta végre.

Egyelőre tisztázatlan, hogyan juttatták be a mérget Navalnij szervezetébe. Az ellenzéki politikus egy szibériai büntetőtelepen raboskodott, amikor csaknem pontosan két évvel ezelőtt életét vesztette.

Az epibatidin a morfinnál kétszázszor erősebb vegyület. A dél-amerikai őslakos törzsek hagyományosan vadászathoz, fúvócsöveik nyilainak mérgezésére használják ezt az anyagot.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

