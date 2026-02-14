A brit kormány és partnerei szombaton jelentették be, hogy
AlekszejNavalnij halálát az epibatidin nevű idegméreg okozta, amelyet vegyi fegyverként tartanak számon.
Álláspontjuk szerint ezt a "barbár" tettet kizárólag Vlagyimir Putyin kormánya hajthatta végre.
Egyelőre tisztázatlan, hogyan juttatták be a mérget Navalnij szervezetébe. Az ellenzéki politikus egy szibériai büntetőtelepen raboskodott, amikor csaknem pontosan két évvel ezelőtt életét vesztette.
Az epibatidin a morfinnál kétszázszor erősebb vegyület. A dél-amerikai őslakos törzsek hagyományosan vadászathoz, fúvócsöveik nyilainak mérgezésére használják ezt az anyagot.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Kiderült, hogyan halt meg a Kreml legnagyobb ellensége!
Vegyi fegyvert vethettek be Alekszej Navalnij ellen.
