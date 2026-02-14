Kiderült, mit ajánlott fel Oroszország Ukrajnának a háború azonnali lezárásáért cserébe - Zelenszkij elárulta az amerikai javaslatot is

Az ukrán, orosz és amerikai delegációk kedden és szerdán ülnek tárgyalóasztalhoz a svájci városban. A felek korábban két fordulót tartottak Abu-Dzabiban; ezeket mindkét oldal konstruktívnak nevezte, áttörés azonban nem született. Zelenszkij hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak keményebb szankciókkal és további fegyverszállításokkal kellene nyomást gyakorolnia Oroszországra. Úgy véli, Donald Trumpnak megvan a hatalma ahhoz, hogy tűzszünetre kényszerítse Vlagyimir Putyint. Az ukrán elnök elismerte, hogy "egy kicsit" érez nyomást Trump részéről, aki pénteken arra sürgette, hogy ne szalassza el a béke lehetőségét.
Az amerikaiak gyakran visszatérnek az engedmények témájához, és túl gyakran csak Ukrajna, nem pedig Oroszország kapcsán esik szó róluk
– mondta Zelenszkij. Hozzátette: inkább azt szeretné hallani, milyen kompromisszumokra hajlandó Moszkva.
Oroszország bejelentette, hogy a genfi delegációt Putyin tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij vezeti, noha Abu-Dzabiban még Igor Kosztyukov, a katonai hírszerzés (GRU) főnöke állt az orosz küldöttség élén. Zelenszkij meglepőnek nevezte a cserét, és úgy értékelte, hogy Moszkva a döntések halogatására játszik. Ukrán tisztviselők korábban bírálták Megyinszkijt, amiért a korábbi tárgyalásokon érdemi egyeztetés helyett történelemleckékkel traktálta az ukrán felet.
A legfőbb vitapontot továbbra is a területi kérdések jelentik. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donyecki területnek azt a mintegy 20 százalékát, amelyet jelenleg még Kijev ellenőriz. Zelenszkij a sajtótájékoztatóján elmondta: az amerikai közvetítők arról tájékoztatták őket, hogy Moszkva az ukrán csapatok azonnali kivonásáért cserébe a háború gyors lezárását ígéri. Kijev ezt elutasítja. Az elnök ehelyett egy olyan amerikai javaslatot említett, amely szabadkereskedelmi övezet létrehozását irányozza elő az érintett térségben, miközben a mintegy 1200 kilométeres frontvonalon befagyasztanák az állásokat. Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló megerősítette, hogy két opció van az asztalon: vagy a jelenlegi érintkezési vonalak rögzítése, vagy a szabad gazdasági övezet kialakítása.
Zelenszkij kitért arra is, hogy Európa gyakorlatilag kiszorult a tárgyalásokból, amit súlyos hibának tart. Emellett tűzszüneti megfigyelő misszió telepítését és hadifogolycserét sürgetett; becslése szerint Oroszország mintegy 7000 ukrán katonát tart fogva, míg Kijev több mint 4000 oroszt. Azt is felvetette, hogy Moszkva azért ellenzi a francia és brit csapatok háború utáni ukrajnai jelenlétét, mert Vlagyimir Putyin "fenn akarja tartani a visszatérés lehetőségét".
Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images
Mit kell komolyan venni Kevin Warsh elképzeléseiből most, hogy a Fed élére kerül?
Nagyban hasonlít J. P. Morgan megközelítésére az új Fed-vezér nézete.
Kiderült, mit ajánlott fel Oroszország Ukrajnának a háború azonnali lezárásáért cserébe - Zelenszkij elárulta az amerikai javaslatot is
Óvatosan ugyan, de beleszállt Trump tárgyalóiba is.
Felháborító jelentés látott napvilágot: titokzatos holttestek sorsa borzolja a kedélyeket Iránban
Egyetemisták robbantották ki a botrányt.
Már tervezi az idei nyaralást? Mutatjuk, milyen árakkal számolhat a hazai hoteleknél
Hét-kilenc százalékos emelés várható az idei főszezonra.
Amikor a mérnökök totálisan elszúrták: íme a történelem legrosszabb fegyverei - Van, amit még elsütni is fájdalmas
Hatalmas buktákat is ki tud termelni a fegyveripar.
Egyre feszültebb a helyzet a győri Audi béreiről folyó vitában
Folytatódnak a bértárgyalások.
Miért halogatunk vagy értékeljük túl az azonnali nyereséget? – Ez fontos lehet a pénzügyi döntéseinknél is
A jelenség mögött az úgynevezett jelen-torzítás áll.
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!