Kiderült, mit ajánlott fel Oroszország Ukrajnának a háború azonnali lezárásáért cserébe - Zelenszkij elárulta az amerikai javaslatot is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián szombaton reményét fejezte ki, hogy a jövő héten Genfben esedékes, amerikai közvetítésű béketárgyalások érdemi eredményt hoznak. Ugyanakkor bírálta, hogy Ukrajnától "túl gyakran" várnak engedményeket, Moszkvát pedig a tárgyalások késleltetésével vádolta.

Az ukrán, orosz és amerikai delegációk kedden és szerdán ülnek tárgyalóasztalhoz a svájci városban. A felek korábban két fordulót tartottak Abu-Dzabiban; ezeket mindkét oldal konstruktívnak nevezte, áttörés azonban nem született. Zelenszkij hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak keményebb szankciókkal és további fegyverszállításokkal kellene nyomást gyakorolnia Oroszországra. Úgy véli, Donald Trumpnak megvan a hatalma ahhoz, hogy tűzszünetre kényszerítse Vlagyimir Putyint. Az ukrán elnök elismerte, hogy "egy kicsit" érez nyomást Trump részéről, aki pénteken arra sürgette, hogy ne szalassza el a béke lehetőségét.

Az amerikaiak gyakran visszatérnek az engedmények témájához, és túl gyakran csak Ukrajna, nem pedig Oroszország kapcsán esik szó róluk

– mondta Zelenszkij. Hozzátette: inkább azt szeretné hallani, milyen kompromisszumokra hajlandó Moszkva.

Oroszország bejelentette, hogy a genfi delegációt Putyin tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij vezeti, noha Abu-Dzabiban még Igor Kosztyukov, a katonai hírszerzés (GRU) főnöke állt az orosz küldöttség élén. Zelenszkij meglepőnek nevezte a cserét, és úgy értékelte, hogy Moszkva a döntések halogatására játszik. Ukrán tisztviselők korábban bírálták Megyinszkijt, amiért a korábbi tárgyalásokon érdemi egyeztetés helyett történelemleckékkel traktálta az ukrán felet.

A legfőbb vitapontot továbbra is a területi kérdések jelentik. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja át a Donyecki területnek azt a mintegy 20 százalékát, amelyet jelenleg még Kijev ellenőriz. Zelenszkij a sajtótájékoztatóján elmondta: az amerikai közvetítők arról tájékoztatták őket, hogy Moszkva az ukrán csapatok azonnali kivonásáért cserébe a háború gyors lezárását ígéri. Kijev ezt elutasítja. Az elnök ehelyett egy olyan amerikai javaslatot említett, amely szabadkereskedelmi övezet létrehozását irányozza elő az érintett térségben, miközben a mintegy 1200 kilométeres frontvonalon befagyasztanák az állásokat. Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló megerősítette, hogy két opció van az asztalon: vagy a jelenlegi érintkezési vonalak rögzítése, vagy a szabad gazdasági övezet kialakítása.

Zelenszkij kitért arra is, hogy Európa gyakorlatilag kiszorult a tárgyalásokból, amit súlyos hibának tart. Emellett tűzszüneti megfigyelő misszió telepítését és hadifogolycserét sürgetett; becslése szerint Oroszország mintegy 7000 ukrán katonát tart fogva, míg Kijev több mint 4000 oroszt. Azt is felvetette, hogy Moszkva azért ellenzi a francia és brit csapatok háború utáni ukrajnai jelenlétét, mert Vlagyimir Putyin "fenn akarja tartani a visszatérés lehetőségét".

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images