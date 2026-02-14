Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak

  • Megjelenítés
Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak - derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.

Az Egyesült Államok újabb akciót hajtott végre a karibi térségben egy kábítószer-csempészettel összefüggésbe hozott hajó ellen;

a beavatkozás során három ember életét vesztette.

Az X-en közzétett, hírszerzési információkra hivatkozó tájékoztatás szerint a hajó "a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt". A Southcom az üzenetéhez videófelvételt is mellékelt.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban több tucatnyian haltak meg.

