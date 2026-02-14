  • Megjelenítés
Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek
Globál

Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek

Portfolio
Az amerikai külügyminiszter bírálta az ENSZ szerepét a világ konfliktusainak kezelésében, írja a Sky News.

Az ENSZ-ben óriási potenciál rejlik, hogy a világ javát szolgáló eszköz legyen” – mondta Marco Rubio.

De nem hunyhatunk szemet afelett, hogy ma a legsürgetőbb kérdésekben nincs válasza, és gyakorlatilag semmilyen szerepet nem játszott.

Hozzátette: „nem oldotta meg az ukrajnai háborút”, és az Egyesült Államok volt az, amely tárgyalóasztalhoz tudta ültetni a feleket egy békemegállapodásról szóló egyeztetéshez.

Rubio szerint az ENSZ-nek a gázai háborút sem sikerült rendeznie; ehelyett az Egyesült Államok volt az, amely „kiszabadította a túszokat a barbárok fogságából”.

