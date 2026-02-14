  • Megjelenítés
Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter
Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is egy ukrajnai békemegállapodás elérésén dolgozik, de egyelőre kérdéses, hogy Oroszország valóban kész-e a háború lezárására.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Washington nem tudja biztosan, Moszkva komolyan gondolja-e a konfliktus befejezését.

"Azt mondják, hogy igen" – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve:

az Egyesült Államok folyamatosan próbára teszi majd az orosz fél szándékait.

Forrás: Reuters

