Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ
Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter.
Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak
Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak - derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.
Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet
India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.
5127-en érkeztek Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.
A beléptetettek közül a rendőrség 8 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.
Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást
Az Egyesült Államok hadserege hetekig tartó, folyamatos katonai műveletekre készül Irán ellen arra az esetre, ha Donald Trump elnök elrendelné a támadást – értesült a Reuters két amerikai tisztviselőtől. A tervek a két ország eddigi konfliktusainál jóval súlyosabb összecsapást vetítenek előre.
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A Mücnheni Biztonságpolitikai Konferencián az európai vezetők határozott kiállást sürgettek Európa és Ukrajna érdekeinek védelmében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok
Új szankció készül Oroszország ellen, de az eszkaláció kockázata jelentős, ezért óvatosak az országok
Rafinált megoldást talált ki Elon Musk, 1500 milliárd dollár a tét
Trump szakított minden szabállyal: amit a katonák előtt mondott, arra még nem volt példa
Régóta várt bejelentés érkezett: megújul a főváros egyik legforgalmasabb útszakasza
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el
Újabb ellenséges lépés Oroszországtól: egyszerűen elzavarta a német kutatókat
Vészjósló figyelmeztetés Macron elnöktől: Európának be kell rendezkednie az orosz agresszióra
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Ez a hajó is elment
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
