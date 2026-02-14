  • Megjelenítés
FONTOS Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet
Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Soha nem látott akciót hajtott végre Ukrajna, ma minden szem Münchenre szegeződik – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szombatra az orosz-ukrán háború fókusza egyszerre tolódott az orosz hátország elleni ukrán csapásokra és a diplomáciai egyeztetések újraindítására: Ukrajna rekordtávolságú dróntámadással a Komi Köztársaságban lévő uhtai olajfinomítót vette célba, eközben Oroszország folytatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, Odeszát is rakétacsapások érték. A mai Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián kiemelt téma lesz Ukrajna támogatása. A konferencia a világ legjelentősebb független biztonságpolitikai fóruma; gyakran nevezik a „biztonságpolitika Davosának” is, mivel itt körvonalazódnak a nemzetközi diplomácia legfontosabb irányvonalai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
A második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül a világ

Az Európai Unió és Kína közötti együttműködés mélyítésére és egymás alapvető érdekeinek tiszteletben tartására szólított fel pénteken Münchenben a kínai külügyminiszter.

Lecsapott az amerikai hadsereg – halálos áldozatok is vannak

Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószercsempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak - derült ki az amerikai haderő déli parancsnokságának (Southcom) pénteki közleményéből.

Kényes döntés előtt áll az atomhatalom: megszerezhetik a világ egyik legjobb fegyverét – De Trump azonnal támadásba lendülhet

India globális nagyhatalmi ambíciókat dédelget, ám ehhez a világ egyik legerősebb hadseregének felépítésére van szüksége. Mivel az országban a saját hadiipar nem tud az elvárásoknak megfelelő technológiát megvillantani, ezért kénytelenek a külföldi partnerekre támaszkodni számos beszerzésben. 2025 tavaszán a Pakisztánnal kirobbanó összecsapások rávilágítottak az országban, hogy mindenképpen szükségük van ötödik generációs vadászgépekre, de a lehetséges választások nehéz helyzetbe sodorják Újdelhit. Jelenleg kizárólag rossz lehetőségek látszanak, ezek között rendkívül nehéz lesz előnyös megoldást elérni.

5127-en érkeztek Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en léptek be Magyarországra pénteken - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.

A beléptetettek közül a rendőrség 8 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a közleményben.

Kiszivárgott: hetekig tartó offenzívát indíthat Amerika - Trump bármelyik pillanatban elrendelheti a támadást

Az Egyesült Államok hadserege hetekig tartó, folyamatos katonai műveletekre készül Irán ellen arra az esetre, ha Donald Trump elnök elrendelné a támadást – értesült a Reuters két amerikai tisztviselőtől. A tervek a két ország eddigi konfliktusainál jóval súlyosabb összecsapást vetítenek előre.

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. A Mücnheni Biztonságpolitikai Konferencián az európai vezetők határozott kiállást sürgettek Európa és Ukrajna érdekeinek védelmében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

