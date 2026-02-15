Egyre valószínűbb, hogy élet jeleire bukkanhattak a kutatók a Marson

A kutatók már akkor felvetették, hogy ezek zsírsavakból származhatnak, amelyek a Földön a sejtmembránok alapvető építőkövei.
A felfedezés tovább erősítette azt a feltételezést, hogy a Mars évmilliárdokkal ezelőtt lakható bolygó lehetett.
Az új tanulmányban Alexander Pavlov, a NASA Goddard Űrközpontjának kutatója és csapata a Mars felszínén mintegy 80 millió éve jelentős kozmikus sugárzás, ellenére
úgy véli, az alkánok jelenléte nem magyarázható kizárólag nem-biológiai folyamatokkal.
Következtetésük szerint az alkánok eredeti koncentrációja a légkör eltűnése előtt jóval magasabb lehetett a korábban becsültnél.
A kutatók megpróbálták ezt a kikövetkeztetett, magas eredeti koncentrációt abiotikus, azaz élettelen forrásokkal megmagyarázni. Vizsgálták például a szén-dioxidban gazdag porszemcsék lerakódását vagy a meteoritok általi anyagbeáramlást. Azonban még az összes ismert nem biológiai folyamat együttes figyelembevételével sem tudták reprodukálni a megfigyelt mennyiséget.
Mindez azt jelenti, hogy a földi élethez hasonló biológiai folyamatok továbbra is az egyik legvalószínűbb magyarázatnak tűnnek a molekulák jelenlétére.
A szerzők ugyanakkor óvatosak, és elismerik, hogy létezhetnek egyelőre ismeretlen abiotikus mechanizmusok, amelyek szintén előidézhették az észlelt alkánkoncentrációt. Carl Saganra hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat követelnek. Kiemelték, hogy a Földön kívüli élet igazolásához több, egymástól független bizonyítékra lenne szükség.
A kutatócsoport további kísérleteket sürget annak feltárására, hogyan bomlik le a sugárzás hatására ez a molekulatípus marsi körülmények között. Ez pontosabb képet adhatna az alkánok valódi eredetéről.
