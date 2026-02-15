Egyre valószínűbb, hogy élet jeleire bukkanhattak a kutatók a Marson

A kutatók már akkor felvetették, hogy ezek zsírsavakból származhatnak, amelyek a Földön a sejtmembránok alapvető építőkövei.

A felfedezés tovább erősítette azt a feltételezést, hogy a Mars évmilliárdokkal ezelőtt lakható bolygó lehetett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 25. Minden eddiginél erősebb bizonyítékot találtak a Marson a földöntúli életre

Az új tanulmányban Alexander Pavlov, a NASA Goddard Űrközpontjának kutatója és csapata a Mars felszínén mintegy 80 millió éve jelentős kozmikus sugárzás, ellenére

úgy véli, az alkánok jelenléte nem magyarázható kizárólag nem-biológiai folyamatokkal.

Következtetésük szerint az alkánok eredeti koncentrációja a légkör eltűnése előtt jóval magasabb lehetett a korábban becsültnél.

A kutatók megpróbálták ezt a kikövetkeztetett, magas eredeti koncentrációt abiotikus, azaz élettelen forrásokkal megmagyarázni. Vizsgálták például a szén-dioxidban gazdag porszemcsék lerakódását vagy a meteoritok általi anyagbeáramlást. Azonban még az összes ismert nem biológiai folyamat együttes figyelembevételével sem tudták reprodukálni a megfigyelt mennyiséget.

Mindez azt jelenti, hogy a földi élethez hasonló biológiai folyamatok továbbra is az egyik legvalószínűbb magyarázatnak tűnnek a molekulák jelenlétére.

A szerzők ugyanakkor óvatosak, és elismerik, hogy létezhetnek egyelőre ismeretlen abiotikus mechanizmusok, amelyek szintén előidézhették az észlelt alkánkoncentrációt. Carl Saganra hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat követelnek. Kiemelték, hogy a Földön kívüli élet igazolásához több, egymástól független bizonyítékra lenne szükség.

A kutatócsoport további kísérleteket sürget annak feltárására, hogyan bomlik le a sugárzás hatására ez a molekulatípus marsi körülmények között. Ez pontosabb képet adhatna az alkánok valódi eredetéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio