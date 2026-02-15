  • Megjelenítés
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Müncheni Biztonsági Konferencián kijelentette: a tagállamok egyelőre nem állnak készen arra, hogy céldátumot határozzanak meg Ukrajna uniós csatlakozására.

Úgy érzem, a tagállamok nem készek konkrét dátumot megjelölni

– fogalmazott Kallas egy vasárnapi panelbeszélgetésen.

Kallas szerint bár rengeteg munka vár még mindkét félre, a prioritásnak és a legsürgetőbb feladatnak annak kell lennie, hogy tettekkel bizonyítsák: Ukrajna Európa része.

A főképviselő hangsúlyozta, hogy a geopolitika mindig meghatározó szerepet játszik az EU bővítésében,

de a tagság elnyeréséhez szükséges technikai feltételek teljesítése továbbra is alapfeltétel.

A nyilatkozat éles kontrasztban áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentéseivel. Az ukrán államfő február elején még úgy fogalmazott, hogy a „specifikus dátum” elengedhetetlen biztonsági garancia Ukrajna számára, és korábban 2027-et jelölte meg céldátumként. Zelenszkij szerint egy fix dátum nélkül Oroszország mindent megtesz majd a csatlakozási folyamat elszabotálásáért.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

