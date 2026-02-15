Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására

Úgy érzem, a tagállamok nem készek konkrét dátumot megjelölni
– fogalmazott Kallas egy vasárnapi panelbeszélgetésen.
Kallas szerint bár rengeteg munka vár még mindkét félre, a prioritásnak és a legsürgetőbb feladatnak annak kell lennie, hogy tettekkel bizonyítsák: Ukrajna Európa része.
A főképviselő hangsúlyozta, hogy a geopolitika mindig meghatározó szerepet játszik az EU bővítésében,
de a tagság elnyeréséhez szükséges technikai feltételek teljesítése továbbra is alapfeltétel.
A nyilatkozat éles kontrasztban áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentéseivel. Az ukrán államfő február elején még úgy fogalmazott, hogy a „specifikus dátum” elengedhetetlen biztonsági garancia Ukrajna számára, és korábban 2027-et jelölte meg céldátumként. Zelenszkij szerint egy fix dátum nélkül Oroszország mindent megtesz majd a csatlakozási folyamat elszabotálásáért.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
