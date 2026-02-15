Már a palloson himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A figyelemelterelésnek véget kell vetni, és a Downing Streeten változnia kell a vezetésnek

– kérlelte lemondásra Keir Starmert Anas Sarwar, a Munkáspárt skóciai vezetője, aki szerint a kabinet „túl sok hibát” követett el. Ám az arra utaló első jel, hogy ez egyhamar nem fog bekövetkezni, az volt, hogy

a londoni kormány tagjai erre válaszul egymás után közölték: kiállnak a miniszterelnök mellett, és a széthúzás helyett egységre van szükség.

Sőt, így tett Starmer 2025 őszén lemondott helyettese, Angela Rayner is, akit az egyik legfőbb trónkövetelőként tartanak számon.

A Peter Mandelson és Jeffrey Epstein körüli friss botrány sokkoló volt, és megköveteli, hogy mind a kormány, mind a pártunk levonja a tanulságokat, és azt tettekre is lefordítsa. De a lehető legrosszabb válasz az lenne, ha pártpolitikai vagy frakciós játszmákba kezdenénk. A Munkáspárt csak most kezdett bele a dolgok jobbá tételébe

– sorolta ezután Rayner, hogy szerinte miért érdemes még folytatnia Starmernek. Annak ellenére, hogy a Mandelson-botrányért (részben) felelősséget vállalt, majd lemondott Starmer politikai felemelkedésének „tartóoszlopa”, Morgan McSweeney kabinetfőnök, aztán pedig a kommunikációs igazgatója, Tim Allan is. (Mandelson Epsteinnel folytatott barátságáról, illetve a vele szembeni vádakról több cikkünkben is beszámoltunk.)

I will never walk away from the mandate I was given.I will never walk away from the people I'm fighting for.I will never walk away from the country I love. pic.twitter.com/WTzwwnXRL9 https://t.co/WTzwwnXRL9 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2026

Hétfő este a munkáspárti miniszterelnök zárt ajtók mögött az alsóházi frakció tagjaival találkozott, ahol harcias hangnemet ütött meg, leszögezve, hogy

miután ilyen keményen harcoltam a lehetőségért, hogy megváltoztassuk az országunkat, nem állok rá készen, hogy hátat fordítsak a mandátumomnak és az országom iránti felelősségemnek, ahogy arra sem, hogy káoszba taszítsam az országot, ahogyan azt mások tették.

Starmer másnap egy nyilvános eseményen is az asztalra csapott, és arról beszélt, hogy bár mások azt szeretnék, hogy a kormány „saját magával” harcoljon, ő – és a „valaha volt legtöbb munkásosztálybeliből álló kabinetje” – a megélhetési gondok megoldásáért fognak küzdeni.

Be lehet még nyomni az újrakezdés-gombot?

A Mandelson nagyköveti kinevezése miatt állítólag önmagát marcangoló Keir Starmer tehát nem adja fel, annak ellenére sem, hogy a brit sajtó most azt találgatja:

mire fog menni eddigi legbefolyásosabb tanácsadója, McSweeney nélkül.

Láthatjuk majd, ahogy Keir a saját ösztöneit követi

– reménykedett a kormányfő egyik szövetségese a New Statesman magazinnak, bár túlzás lenne azt állítani, hogy a párton belül mindenki ilyen optimista lenne.

A volt kampány- és kabinetfőnök jelentőségét jól leírja, hogy egyesek nem „starmerizmusról”, sokkal inkább „mcsweeney-izmusról” beszéltek eddig a Downing Streeten. Különösen McSweeney-hez kötötték a kormány középre húzódó, társadalmi kérdésekben konzervatívabb, „Blue Labour” frakcióhoz közel álló irányvonalát is, amely ezzel párhuzamosan a „mérsékelt baloldal” visszaszorulásával járt. McSweeney-n keresztül azonban az olyan piacbarát kozmopolitának tekintett „blairisták” is rehabilitációt nyertek, mint a botrányt kirobbantó Peter Mandelson.

Most úgy tűnik, hogy a vízben kapálódzó Starmernek az a „puha balszárny” dobhat mentőövet, amelyet McSweeney kiebrudalt a Downing Streetről

– persze okkal feltételezhetjük, hogy a befolyásuk visszaállításáért cserébe. Starmer megfogadta az alsóházi képviselőknek, akik a keménykezű McSweeney alatt partvonalra szorítva érezték magukat, hogy mostantól „befogadóbb” lesz feléjük, sőt, a kormányfői hivatal körüli „fiúklub” megszüntetésére ugyancsak ígéretet tett. Starmer egy év után megvált Chris Wormald kabinettitkártól, az ország elsőszámú közhivatalnokától, és a helyére sajtóhírek szerint Antonia Romeo, a belügyminisztérium eddigi vezető köztisztviselője érkezhet. (Ugyanakkor megütközést keltett, hogy Wormaldot, akire anonim kormányzati források hosszú ideje panaszkodtak az állítólagos vaskalapossága miatt, 250 ezer fontos – több mint 100 millió forintos – állami végkielégítésben kellett részesíteni Starmernek.)

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a miniszterelnök kormányátalakításra készülhet-e,

ugyanakkor a volt pártvezető, a mérsékelt baloldalra sorolt Ed Miliband irányváltást sugallt, amikor kijelentette:

Elmondom, mi bosszantja Keirt leginkább ebben az országban: az osztálykülönbségek. […] Ő azért van, hogy ezt megváltoztassa.

Miliband – a bevezetőben lévő idézeten túl – úgy magyarázta Starmer talpon maradását, hogy

kollektívan, a kabinet, a Munkáspárt megvizsgálta az alternatívákat, hogy belevágjon-e egy kaotikus vezetőválasztásba, megpróbálja-e leváltani a miniszterelnököt, és azt mondta: „Nem, ez nem nekünk való.”

'The Labour Party as a whole looked over the precipice and thought the right thing to do is support our leader'Energy Secretary Ed Miliband spoke to #BBCBreakfast after Scottish Labour leader Anas Sarwar called on Keir Starmer called to resign as Prime Minister… pic.twitter.com/z0OwsfY2rD https://twitter.com/hashtag/BBCBreakfast?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 10, 2026

A valóság ennél bizonyára összetettebb:

Starmer leváltása azért sem következett be most, mert nem akadt, aki nyíltan bejelentkezzen a helyére.

Azok, akik ambicionálnák a pozíciót, valószínűleg nem akarják bevinni az első ütést, és jelenleg egyértelmű örököse sincs Starmernek. A három fő esélyes közül pedig egyik sem akarja igazán elsietni a dolgot.

Hova a sietség?

Ami valószínűleg átíveli az összes kormányfő-aspiráns gondolkodását, az az, hogy február végén időközi parlamenti választást tartanak az egyik manchesteri körzetben. Közel sem borítékolható, hogy a Munkáspárt meg fogja tudni védeni Gorton és Dentont, hiába nyerte azt még abszolút többséggel 2024-ben. A Guardian háromesélyes versenyről írt

a Nigel Farage fémjelezte, jobboldali populista Reform UK,

fémjelezte, jobboldali populista Reform UK, a Zack Polanski újdonsült vezetésével tavaly markánsan baloldali, „ökopopulista” fordulatot vett zöldek,

újdonsült vezetésével tavaly markánsan baloldali, „ökopopulista” fordulatot vett zöldek, és Starmerék között.

A körzetben az dönthet, hogy a balra húzó szavazók – a taktikai voksolás jegyében – beállnak-e egységesen a zöld vagy a munkáspárti jelölt mögé, vagy Farage embere nevető harmadikként beelőzi a megosztott baloldalt, hisz mindketten a Reform valódi kihívójaként pozícionálják magukat.

Starmer túléléséhez úgy kapcsolódik a „közvélemény-kutatók” rémálmának titulált manchesteri időközi, hogy a pártvezetői posztra ácsingózók joggal érezhetik úgy, érdemesebb kivárni, hogy ne ők, hanem Starmer vigye el a balhét – egy potenciális vereség pedig nem utolsó sorban további muníciót biztosíthat számukra.

Február végéig tehát talán biztonságban lehet Starmer széke,

de ezt a „kegyelmi időszakot” kiterjeszthetjük a skót és a walesi regionális törvényhozási, illetve az angliai helyhatósági választásokig is, amelyeket májusban tartanak. A tavaszi kampány kellős közepére eső, törésvonalakat felszínre hozó vezetőválasztás valószínűleg csak tovább rontaná a Munkáspárt esélyeit, így logikusnak tűnik, hogy Starmer utódaspiránsai megvárják a májusi voksolások végét, majd az – előreláthatólag kétségbeejtő és katasztrofális – eredmények a fényében intézzenek kihívást vele szemben. Ezután pedig tiszta lappal és építkezésre rendelkezésre álló idővel tudnák majd átvenni a kormányrudat.

Egyikőjük lehet a következő kormányfő?

Ezen kívül viszont a fő trónkövetelők mindegyikének megvan a saját oka is, hogy miért tartja szárazon a puskaport.

Kezdjük Andy Burnham manchesteri polgármesterrel. Mint előző cikkünkben írtuk, Burnham „kifogása” az, hogy a Munkáspárt vezetését – és ezzel a kormányfői széket – csak olyan személy veheti át, aki parlamenti mandátummal rendelkezik. Mivel a párt országos bizottsága – benne Starmerrel – leszavazta az ambícióit véka alá nem rejtő Burnham indulását Gortonban és Dentonban , a puha balos fordulattal kecsegtető, népszerű városvezető kénytelen a kispadon ülni. Spekulálnak arról, hogy megint felszabadulhat egy manchesteri mandátum, és Burnham újfent szerencsét próbálhat, de ez még hosszú hónapok kérdése lehet. Továbbá az sem garantált, hogy ezúttal a párttestület nem feküdne keresztbe, bár ha Burnhamet másodjára is blokkolják, az nem vetne túl jó fényt a kormányfőre.

Mint előző cikkünkben írtuk, Burnham „kifogása” az, hogy , Spekulálnak arról, hogy megint felszabadulhat egy manchesteri mandátum, és Burnham újfent szerencsét próbálhat, de ez még hosszú hónapok kérdése lehet. Továbbá az sem garantált, hogy ezúttal a párttestület nem feküdne keresztbe, bár ha Burnhamet másodjára is blokkolják, az nem vetne túl jó fényt a kormányfőre. A centristább irányvonalat képviselő Wes Streeting egészségügyi miniszter szervezkedéséről is állandóak a pletykák. Ősszel Downing Street-i források „puccs” forralásával vádolták meg a brit sajtóban, és Streeting most is tagadni kényszerült azokat az információkat, hogy koordinált volna Anas Sarwarral. Streeting számára azért kényelmetlen a szituáció, mert köztudott volt, hogy egyfajta mentorként tekintett a kegyvesztett Mandelsonra. Erre válaszul az egészségügyi tárcavezető váratlanul nyilvánosságra hozta a volt nagykövettel váltott WhatsApp-üzeneteit, hogy aláhúzza: nincs rejtegetni valója. (A Mandelson ellen nyomozó rendőrség óva intette ettől a többi minisztert, hogy ne sodorják veszélybe a vizsgálatot, illetve az iratok parlamenti közzétételi folyamatát.) Az üzenetekből kiderül, hogy Streeting valóban baráti viszonyt ápolt Mandelsonnal, akivel olyan aggályait is megosztotta, hogy a kormánynak „nincs stratégiája” a gazdasági növekedés kapcsán, vagy hogy Izrael „háborús bűnöket” követ el. Streeting tehát igyekezett elkerülni, hogy ráégjen a Mandelson-botrány, és tisztára mosni a nevét olyan gyorsan, ahogy csak lehetett, egyes munkáspárti hangok azonban visszatetszőnek vélték, hogy ennyire nyíltan próbált helyezkedni. Ám a Streetinggel kapcsolatos párton belüli aggályok valószínűleg addig nem fognak alábbhagyni, amíg nyilvánosságra nem hozzák az összes iratot az ügyében, ami még egy darabig eltarthat.

Angela Rayner, a Munkáspárt egykori vezető- és miniszterelnök-helyettese 2024. december 5-én. Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris Ratcliffe

Angela Rayner, Starmer korábbi helyettese Streetingnél látszólag visszafogottabban igyekszik pozícionálni magát, habár neki azt kellett cáfolnia, hogy januárban az ő megbízásából indult volna el egy vezetői kampányát hirdető weboldal. A Burnhamhez hasonlóan mérsékelt balra sorolt Rayner megmutatta a frakción belüli befolyását, amikor a Mandelson-iratok publikálása kapcsán az ő módosítója jelentette a kormány és a munkáspárti frakció közötti kompromisszumot. Neki jelentene valószínűleg a legkevesebb problémát az, hogy összegyűjtse a Starmer kihívásához szükséges 80 képviselői aláírást. Rayner emellett sajtóértesülések szerint azt javasolta Starmernek, hogy ne nevezze ki Mandelsont, így ebből a szempontból is „tiszta”. A probléma ott kezdődik, hogy annak az ellentmondásnak a végére, amiért tavaly szeptemberben lemondott a helyettesi posztról, még nem tettek pontot. Mint megírtuk, Rayner 70 ezer helyett csupán 30 ezer font (kb. 13,6 millió forint) vagyonosodási illetéket fizetett egy tavaly hitelre vásárolt, dél-angliai tengerparton fekvő ház után. Bár azt állította, hogy önhibáján kívül tekintett el a magasabb, másodlagos lakóhelyekre érvényes összeg befizetésétől, az etikai vizsgálat megállapította, hogy megszegte a miniszteri kódot. Az adóhatósági vizsgálat még nem zárult le az ügyben, így egy esetleges kampányban ez bizonyára „üldözné” őt. Egyszóval ő sem bánja, ha várnia kell még pár hónapot Starmer kihívásáig.

A Survation közvélemény-kutatása szerint a Munkáspárt tagsága körében tartandó potenciális szavazáson egyébként

jelenleg Burnham és Rayner jelentené a legnagyobb fenyegetést Starmerrel szemben,

míg Streetinget megverné a regnáló kormányfő. Ugyanakkor a YouGov adatai alapján országosan csupán Burnham sokkal népszerűbb Starmernél, még akkor is, ha mindhárom lehetséges kihívó nála erősebb népszerűségi mutatóval büszkélkedhet. A Downing Streetre nézve leglesújtóbb adat viszont az, hogy még a Munkáspárt szavazóinak többsége, 51 százaléka is azt valószínűsíti, hogy 2026 végén már nem Keir Starmer lesz Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Latest party leader net favourability ratings, February 2026Kemi Badenoch: -23Nigel Farage: -37Keir Starmer: -47Zack Polanski: -8 (48% DK)Ed Davey: -10 (36% DK)https://t.co/QNKYXuEdTA pic.twitter.com/3zflkxJXuw https://t.co/QNKYXuEdTA — YouGov (@YouGov) February 12, 2026

Egy szó, mint száz: még ha túl is él a brit miniszterelnök májusig, közel sem garantált, hogy utána nem törnek a székére a párton belülről, ezzel folytatva a brit politika rendkívüli instabilitását immár 2016 óta.

Hisz emlékezzünk: a képletes kivégzést csak elhalasztották, nem törölték végérvényesen.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Tolga Akmen