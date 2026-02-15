  • Megjelenítés
Megérkezett Magyarországra Marco Rubio
Globál

Megérkezett Magyarországra Marco Rubio

Portfolio
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán egy videót közzé Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapestre érkezéséről.

Rubio vasárnap délután érkezett különgépen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

Rubio Donald Trump második kormányzatából az eddigi legmagasabb rangú tisztviselő, aki Magyarországra látogat.

Az amerikai külügyminiszter szombaton a müncheni biztonsági konferencián vett részt, ma pedig már Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt Pozsonyban.

Orbán Viktor és Marco Rubio találkozója hétfőn várható.

Címlapkép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a pozsonyi tárgyalásai után tartott sajtóértekezleten 2026. február 15-én. MTI/AP pool/Alex Brandon

